Три кита борьбы с "омикроном": вакцинация, маски и тестирование. Срок годности сертификатов не установлен

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") назвал три стратегических направления деятельности по ограничению распространения Covid-19 — в условиях, когда весь мир ждет от исследователей информации о том, насколько опасен новый вариант вируса "омикрон".

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Кришьянис Кариньш подчеркнул, что пока нет информации о том, насколько будет опасен новый вариант коронавируса — нужны несколько недель на получение заключений экспертов. По словам главы Кабинета министров, пока есть три стратегических направления действий:

Расширение охвата вакцинации и ревакцинация. Кариньш напомнил о том, что все жители, достигшие 18 лет, могут получить бустерную дозу через полгода после второго укола Pfizer и Moderna, через пять месяцев после второго укола Astra Zeneca, через восемь недель после единственной инъекции Janssen.

Ношение масок. Премьер-министр повторил, что желательно носить хирургические маски или же респираторы FFP2. Отвечая на прямой вопрос журналистов, Кариньш сказал, что это только призыв — на уровне нормативных актов пока это требование пока зафиксировано не будет. В то же время глава правительства признал, что, возможно, государство, закупая маски для нужд, например, тех же школ будет делать выбор в пользу таких средств защиты. Кариньш отметил, что министры уже носят специализированные маски.

Расширение тестирования. Конкретные предложения пока обсуждают эксперты в Группе оперативного управления.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) отметил, что сейчас в Латвии ситуация с заболеваемостью Covid-19 улучшается в то время, как в Европе вирус распространяется все быстрее. Павлютс признал, что сейчас сталкиваются две противоположные тенденции: позитивно то, что постепенно в стране все же снижается заболеваемость, а негативно то, что новый вид вируса "омикрон" может внести кардинальные изменения в ситуацию. Поэтому к снижению эпидемиологических требований — особенно перед Рождеством и Новым годом — нужно подходить предельно осторожно.

Павлютс призвал всех, кто прилетает в Латвию — включая вакцинированных — воспользоваться возможностью сделать бесплатный лабораторный тест на Covid-19 прямо в Рижском аэропорту. Как уже сообщалось, на прошлой неделе Кабинет министров — из-за внутренних разногласий — так и не смог принять решение, обязывающее всех прибывающих в обязательном порядке делать ПЦР-тест на Covid-19 еще перед вылетом, за 72 часа до того, как окажутся в Латвии. Пока прилетающие в Латвию пассажиры могут делать тест прямо в аэропорту в добровольном порядке.

Отвечая на вопрос, будет ли введен срок годности сертификатов Covid-19, Павлютс сказал, что это было бы желательно, но не назвал конкретные даты и сроки. В то же время министр здравоохранения напомнил, что установка срока действия сертификатов становится европейским стандартом. Также Павлютс напомнил, что соседняя Литва определила срок годности сертификатов — 7 месяцев.