Три латвийских женщины-ученых получили престижную премию L`ORÉAL- UNESCO

Компания LORÉAL в сотрудничестве с академиями наук стран Балтии и национальными комиссиями ЮНЕСКО в рамках престижной Балтийской программы молодых талантов Женщинам в науке наградила семь талантливых женщин-ученых из трех стран Балтии.

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В этом году за вклад в науку и исследования награду в размере 6000 евро получили три представительницы Латвии — докторант, магистр инженерных наук Анда Баркане, докторант, магистр инженерных наук Лаура Витола и доктор физических наук Илзе Лихачева.

Помимо них награды также вручены доктору Гинтаре Кручайте и докторанту Грете Ярокайте из Литвы, докторам Эстер Орас и Каролине Куделин из Эстонии.

Одна участница от каждой страны номинирована на участие в престижной программе LORÉAL-UNESCO "Для восходящих талантов Женщинам в науке".

Президент Латвии (1999–2007), патронесса Балтийской программы молодых талантов Женщинам в науке, академик Вайра Вике-Фрейберга отмечает: "Жюри академий наук в 2022 году выбрало победительницами семь молодых ученых, оценив их научные достижения и

деятельность. Я рада за этих женщин, чьи увлеченность и результаты работы будут вдохновлять девочек в школах и вузах добиваться своих целей на общее благо общества, здоровья и окружающей среды. Уверена, что также это будет напоминать всем о важной роли науки и вкладе наших ученых".

Foto: Anda_Barkane

Докторант, магистр инженерных наук Анда Баркане — исследователь Института полимерных материалов факультета материаловедения и прикладной химии Рижского технического университета. Анда Баркане получает признание за модификацию целлюлозы для производства чернил для 3D-печати. Цель этого уникального исследования — создать конкурентоспособную, дружественную для природы альтернативу коммерческим чернилам на нефтяной основе, используемым в 3D-печати. В рамках исследования была проведена модификация целлюлозы, чтобы улучшить функциональные свойства и производительность чернил.

Foto: Laura_Vitola

Докторант, магистр инженерных наук Лаура Витола работает исследователем на факультете строительных инженерных наук Рижского технического университета. Лаура Витола удостоена награды Женщинам в науке за исследование для разработки устойчивых строительных материалов низкой плотности на основе геополимеров. В рамках исследования идет поиск решений по возможному использованию различных индустриальных побочных продуктов и отходов в производстве строительных материалов. В результате этого исследования промышленные отходы и побочные продукты становятся ценным сырьем, сокращая потребление невозобновляемых ресурсов.

Foto: Ilze Lihacova

Доктор физических наук Илзе Лихачева — ведущий научный сотрудник лаборатории биофотоники Института атомной физики и спектроскопии Латвийского университета. Илзе Лихачева получает премию Женщинам в науке за два направления исследований в области медицинской физики для их дальнейшей разработки. Самые длительные исследования связаны с неинвазивной диагностикой кожи, в основном меланомы, с использованием методов мультиспектральной визуализации.

Разработанный диагностический критерий и обработка искусственных нейронных сетей объединены в диагностическом устройстве, которое позволяет медицинским работникам независимо от их опыта в дерматологии своевременно выявлять и лечить меланому кожи, значительно увеличивая продолжительность жизни пациента. Сейчас метод также адаптируется для раннего выявления пациентов с редкими заболеваниями. Новейшее направление исследований Илзе связано с созданием технологии визуализации лазерных спеклов для более быстрой оценки антибактериальной резистентности, или бактериальной реакции на антибиотики, и подбора необходимых препаратов для тяжелобольных пациентов, что повышает их шансы на выживание. Эта технология будет способствовать более быстрому и эффективному лечению и уменьшит появление новых, более резистентных бактерий.

"Чтобы продолжалось развитие науки, в мире необходим мир. Однако мир может корениться и в науке. Мы рады поддержать выдающихся ученых, чьи открытия и идеи станут важной основой устойчивого развития в будущем и будут способствовать миру во всем мире", –

подчеркнула генеральный секретарь Латвийской национальной комиссии ЮНЕСКО Байба

Мольника.

С 2005 года, когда в Латвии была введена программа L'ORÉAL-ЮНЕСКО, признание за свой вклад в науку получили 54 латвийских женщины-ученых. Кроме того, шестой год подряд программа реализуется в Эстонии и Литве, где за работу в области науки были награждены по десять женщин-ученых из Литвы и Эстонии.

Программу награждения Женщинам в науке 18 лет назад начали в Латвии патронесса программы доктор Вайра Вике-Фрейберга, L`ORÉAL, Латвийская национальная комиссия ЮНЕСКО и Академия наук Латвии. Сегодня Балтийская программа молодых талантов L'ORÉAL.

"Мы гордимся тем, что в этом году в конкурсе проектов, организованном L`ORÉAL, ЮНЕСКО и Академией наук Латвии, приняли участие 33 очень талантливых латвийских женщин-ученых — представители как университетов, так и научно-исследовательских институтов", — подчеркивает президент Академии наук Латвии Ивар Калвиньш.

Международная программа Женщинам в науке была начата в 1998 году. С тех пор L`OREAL и учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) обязались содействовать росту числа женщин, занимающихся научными исследованиями. В течение последних 23 лет программа L`OREAL и ЮНЕСКО "Женщинам в науке" поощряет женщин-ученых на главных этапах их карьеры, внося значительный вклад в развитие науки, а также способствуя гендерному равенству в научной

сфере.