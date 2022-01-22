Три программы латвийского производства включены в вещание телеканала RTVI

В международное вещание телеканала RTVI включены программы "Новости Латвии", "Лучше знать" и "Прямая речь". Теперь новости Латвии доступны десяткам миллионов человек по всему миру, сообщил глава компании "Global Entertainment" Анджей Пятецкий.

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Каждый вечер в 18.45 "Новости Латвии" и по субботам аналитическую программу "Лучше знать", а также программу "Прямая речь" могут посмотреть телезрители RTVI всей Европы, а также Израиля, Канады, Австралии и многих стран Азии.

Пятецкий отмечает, что такое решение канала RTVI побудило редакцию "Latvijas Ziņas" и команду журналистов пересмотреть подход создания содержания программы.

"Редакция "Latvijas Ziņas" осознает свою ответственность в связи с тем, что "Новости Латвии" доступны широкой международной аудитории, включая бизнесменов, политиков и лидеров общественного мнения. Это новый вызов — одновременно информировать как местное, так и международное сообщество о текущих событиях в Латвии", — говорит Пятецкий.

Новостная программа на русском языке "Latvijas ziņas" в 2022 году продолжит реализацию мультиплатформенного подхода, в рамках которого содержание новостей транслируется не только по телевидению, но и в социальных сетях — Facebook, YouTube, TikTok и "Одноклассники", где формат зависит от платформы.

Например, на платформе "TikTok" канал "Latvijas ziņas" — на первом месте в ТОП-10 латвийских медиаканалов с 47 400 подписчиков. На втором месте — портал Delfi с 26 800 подписчиков.

Кроме того отмечается, что SIA "Global Entertainment" получило решение от NEPLP о прекращении Советом производства по делу об административном правонарушении в отношении компании.

Foto: Andzeis Pjatecky

RTVI — международное мультиплатформенное СМИ на русском языке со штаб-квартирой в Нью-Йорке, созданное в 2000 году. В его состав входят телеканал, сайт и аккаунты во всех основных соцсетях. Общий охват мультимедийного СМИ — 225 млн человек. Общий охват аудитории телеканала — 22 млн человек. Количество транслирующих операторов — более 200 по всему миру. Канал представлен на разных платформах в 69 странах, среди которых: США, Канада, Европа, Израиль, страны СНГ и Балтии. В 2021 году канал начал вещание в странах Азии. Корреспондентская сеть в 13 городах по всему миру, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Москву, Тель-Авив, Берлин, Ригу, Ереван, Тбилиси, Киев, Таллин, Париж, Лондон и Вильнюс.