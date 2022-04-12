Три варианта улучшения велоинфраструктуры улицы Барона: Рижская дума не может выбрать

Департамент сообщения Рижской думы наконец представил сразу три варианта того, как улучшить велоинфраструктуру на улице Барона. У членов транспортного комитета ко всем возникли вопросы, сообщает портал rus.lsm.lv. Свое мнение теперь призывают выразить и рижан.

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"В процессе работы у нас появились два решения. Первое — создание единого пространства, которое используют во многих городах Европы, где у всех участников дорожного движения одинаковые права. Второе решение — отдельная велоинфраструктура, с доступностью среды и доступа к заведениям", — рассказал Янис Вайсодс, и.о. директора Департамента сообщения Рижской думы.

В Департаменте посчитали, что такой проект — со сменой дорожного покрытия, сети освещения и много другого — обойдется городу почти в 42 миллиона евро.

Второй вариант — наделить велосипедистов на этой улице приоритетом. То есть разрешить им ездить не по специальной полосе, а по всей дороге. Такая улица уже есть в Сигулде. Но в Департаменте сообщения подчеркивают: согласно латвийским нормативным актам, такие улицы нелегальны.

"В Сигулде такие решения живут. Но принимая во внимание то, что в Риге движение намного активней, фактически, если Департамент сообщения утвердит это решение, наши коллеги рискуют не только своими сертификатами, но и, возможно, уголовной ответственностью. Потому что за безопасность дороги отвечает тот, кто ей управляет. Такое решение в Латвии нелегально", — пояснил Вайсодс.

Третье решение — изменение организации движения с помощью дорожных знаков. Департамент предлагает практически на каждом перекрестке поставить знак, который принуждает водителя повернуть направо. Так водителей искусственно перенаправят на другие улицы.

"Например, на перекрестке с улицей Меркеля по направлению в сторону центра все транспортные средства, кроме велосипедов, с 7 утра до 22 часов вечера должны будут повернуть направо", — пояснил Вайсодс.

Это бюджетный вариант, и обойдется он в 20 тысяч евро. Но это эффективней делать вместе с установкой новых светофоров и фоторадаров. На это нужно еще полмиллиона евро.

Теперь до 12 июля этого года Департамент должен провести опрос, какое из решений наиболее приемлемо для местных жителей и компаний, которые работают на улице Барона или рядом с ней. После этого депутаты и специалисты продолжат обсуждение.

Рижская дума уже долгое время вынашивает идею закрыть улицу Кришьяна Барона для автомашин. К 1 апреля Департамент сообщения должен был подготовить план, как именно этого добиться. И предварительно проконсультироваться с общественными организациями. Но, похоже, обсуждений не было. К тому же, как выяснил Rus.LSM, на реализацию возможного плана у Риги нет денег.