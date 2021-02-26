Трое привитых от коронавируса — старше 100 лет
Foto: Pro Image Photography / cc

Вакцин от Covid-19 получили уже три человека старше 100 лет, сообщает LETA со ссылкой на Национальную службу здоровья.

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Самая старшая из них — женщина 103 лет. В эту среду также были привиты столетний мужчина и 101-летняя женщина.

Двое из этих людей — клиенты центров социального ухода, а одна из них получила прививку как человек из группы риска.

Из людей старше 90 лет прививку получили 402 человек, 89 из них мужчины, остальные женщины.

Всего на данный момент в Латвии первую дозу вакцины получили 40 680 человек, обе дозы — 16 912 человек. По данным Центрального статистического управления, к 1 января 2021 года в Латвии проживало 1,894 млн человек. Это означает, что первую дозу вакцины получили 2,15% жителей страны, обе дозы — 0,89%.

Известно также, что пока что вакцину получил один несовершеннолетний человек — 17-летний работник медицинского учреждения.

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