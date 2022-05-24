Троллейбусы 18-го, 23-го и 11-го маршрутов курсируют с опозданиями

Во вторник утром у Центрального вокзала на короткий период было приостановлено движение троллейбусов NN 11,18 и 23, связывающих центр столицы с Пурвциемсом и Межциемсом.

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Вскоре после 8 утра предприятие Rīgas satiksme сообщило о том, что возле остановки "Центральный вокзал" движение троллейбусов этих маршрутов было приостановлено из-за технического сбоя. Уже спустя несколько минут муниципальное предприятие проинформировало, что движение троллейбусов восстановлено, однако пассажиры надо учитывать: из-за произошедшего сбоя они курсируют с опозданиями.