Тромбы и AstraZeneca, чиновники и Pfizer, латвийцы и магазины. Главное о Covid-19 на 19 марта
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

В Латвии с дополнительными мерами предосторожности возобновлено использование вакцины AstraZeneca, латвийские чиновники чуть не отказались от закупки вакцин BioNTech/Pfizer, а Министерство образования выступило с уточнениями по учебному процессу. Delfi коротко рассказывают о самом главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 19 марта.

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Цифры: В четверг в Латвии были выявлены 622 новых случая Covid-19, скончались 10 пациентов. Госпитализировано 72 больных Covid-19, в том числе шесть человек переведены из других медучреждений, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В Литве подтверждено 534 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались восемь человек. В Эстонии стали известны результаты 8510 тестов на коронавирус, из них 1751 или 20,6% от общего числа оказался положительным. От вызванных коронавирусом осложнений скончались 11 человек.

Эстония сейчас занимает первое место по заболеваемости Covid-19 в мире. Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1553 случая. Для сравнения: тот же показатель в Латвии сейчас равен 388, а в Финляндии — всего 154.

Инструкция по использованию вакцины AstraZeneca будет дополнена. Медики должны будут предупредить пациентов, что при появлении определенных симптомов после прививки необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Речь идет о кровоподтеках, сильной головной боли, замутненном зрении, затекании и ощущении холода в конечностях, затрудненном дыхании и сильных болях в груди или животе. Эксперты отмечают, что синдромы, при которых встречаются эти симптомы крайне редки - десятки случаев на 20 млн человек.

У Латвии второй самый низкий показатель привитых от Covid-19 в Европе. К настоящему времени первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 5,1% взрослого населения. Последнее место занимает Болгария, где этот показатель составляет 4,9% взрослого населения.

Возобновлена вакцинация при помощи AstraZeneca, получены новые партии вакцин. В четверг в Латвию были доставлены 16 800 доз вакцин Moderna и 2400 доз вакцин AstraZeneca. Часть полученных вакцин зарезервирована для повторной вакцинации второй дозой, а остальное будет использоваться для того, чтобы продолжить вакцинацию людей старше 70 лет, медработников и клиентов и работников центров социального ухода. Также в ближайшее время планируется начать вакцинацию людей с хроническими болезнями.

Латвия чуть не отказалась от всех вакцин BioNTech/Pfizer. Центр расследовательской журналистики Re:Baltica выяснил, что латвийские чиновники едва не отказались от закупки вакцин BioNTech/Pfizer, однако инфекционисту Уге Думпису удалось убедить чиновников закупить вакцину для нужд больниц. Сейчас все участники собраний утверждают, что ни у кого из них не было компетенции принимать решения о закупке вакцин или отказа от них - поэтому никто не несет ответственности.

Для учеников 1-6 классов учебный год не продлят, а в 9-х классах изменят расписание диагностических работ. Обязательная диагностическая работа по латышскому языку в латышских школах и школах нацменьшинств состоится 27 апреля, по математике — 29 апреля. Диагностические работы на выбор школ по иностранному языку пройдут 13 апреля, по физике, химии, географии и биологии — 20 апреля, по родному языку (русскому, польскому) — 22 апреля. Учеба всех классов, за исключением 12-го, закончится 31 мая.

Больным Covid‑19 и контактным лицам при самоизоляции в гостинице будут оплачивать и 80% питания. Если пациент с коронавирусом или его контактные лица решат самоизолироваться в гостинице, государство будет покрывать не только 80% расходов на гостиницу, но и 80% расходов на питание (но не более 35 и 10 евро соответственно).

Покупатели не соблюдают ограничения в магазинах, ругаются, сами заходят в магазины. "Сейчас самая большая проблема - это поведение покупателей, потому что они не слушают работников магазинов. Коммерсанты жалуются нам на покупателей, которые не слушаются, ругаются с работниками магазинов и забегают в магазин", - сказала директор Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП) Байба Витолиня. Она отметила, что торговцы ответственно относятся к соблюдению ограничений, но замечено, что крупные торговые центры по-разному подходят к интерпретации правил.

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