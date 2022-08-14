Трубочист: попытка сэкономить, неправильно протапливая печь, может дорого обойтись

В Латвии нечищенные или некачественные дымоходы ежегодно становятся причиной сотен разрушительных пожаров в частной собственности с серьезными финансовыми потерями и с летальными исходами.

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Зачастую при осмотре места несчастья специалистам сразу становится ясно — его можно было бы избежать, если бы владелец дома вовремя позаботился о проверке системы отопления и техническом обслуживании дымохода.

Как свидетельствует доступная информация Государственной пожарно-спасательной службы, пожарные ежегодно выезжают на более чем 500 вызовов, когда в дымоходах горит сажа. При сжигании любого твердого топлива на внутренней поверхности дымохода образуются отложения копоти, сажи и смолы, которые, если их вовремя не очистить, в лучшем случае снижают эффективность отопительного устройства, а в худшем могут вызвать интенсивное горение.

Это может привести к образованию трещин на всю толщину кирпичной кладки дымохода, включая наружный кожух, что открывает тем самым путь горячим дымовым газам и пламени к горючим стеновым, потолочным и кровельным конструкциям. Это может вызвать возгорание не только дымохода, но и всего здания.

Самое грязное топливо – березовые дрова

При воспламенении продуктов горения - сажи, смолы и копоти - в дымоходе образуется чрезвычайно высокая температура - примерно 1300 Co. Вместе с сажей сгорает и дымоход, создавая опасность возгорания всего здания. Чтобы этого не произошло, дымоходы необходимо регулярно осматривать и чистить, доверив эту работу специалисту.

Трубочисты подчеркивают, что самое подходящее время для обслуживания дымохода - конец отопительного сезона, но теперь наступает последний момент для подготовки к новому отопительному сезону: сейчас приходится ждать в очереди на визит специалиста около двух месяцев.

"Поскольку жизнь в настоящее время очень дорогая, люди из соображений экономии или по незнанию стараются держать дверцу печи плотно закрытой, чтобы печь дольше топилась и в ней накапливалось тепло. Однако это означает, что к отопительному прибору не поступает кислород, топливо не сгорает полностью, а вместо этого тлеет, и начинает образовываться креозот — блестящее, смолообразное вещество, которое набухает и забивает дымоходы и трубы", - говорит дипломированный трубочист Лига Ондзуле

"К сожалению, креозот очень хорошо горит, подвергая опасности всю систему отопления и здание. Если, открыв смотровой люк, трубочист обнаружит, что дымоход уже блестит от креозота, домовладелец должен купить специальные химикаты, протопить печь и снова вызвать специалиста. Но, возможно, придется взять и турбощетку для чистки, потому что почистить дымоход за один раз обычными средствами невозможно. Все это стоит намного дороже, чем правильная эксплуатация печи, к тому же неправильная эксплуатация печи может закончиться пожаром, и это будет крайне болезненный опыт", — добавляет Ондзуле.

Трубочист указывает, что обслуживание дымохода должно производиться один раз в год, а реже это можно делать только с разрешения трубочиста.

"Есть люди, которые топят свои печи очень разумно и правильно — только сухими дровами, регулярно вызывают трубочиста, да и печь тоже отлично выложена, и мы там вычищаем только горсть сажи. В таких случаях мы допускаем, что можно пропустить год, но именно эти осмотрительные пользователи являются наиболее добросовестными, и для душевного спокойствия все же приглашают нас ежегодно. Кирпичный дымоход обязательно необходимо чистить раз в год; изразцовую или круглую жестяную печь в некоторых случаях можно чистить реже. Но есть и такие объекты, где трубочист вывозит сразу две тачки сажи", — отмечает Лига Ондзуле.

Она указывает, что наиболее ответственно следует действовать тем домовладельцам, которые топят свои печи березовыми дровами, потому что при горении они дают больше всего сажи. Дымоходы также больше засоряются сосновыми и еловыми дровами.

В опыте Лиги Ондзуле были случаи, когда люди при ремонте дома по незнанию закрашивали смотровые люки и даже не знали, что такие люки должны быть в двух местах. Это означает, что человек не вызывал и трубочиста, потому что специалист вовремя замечает такие оплошности, фиксирует их и консультирует хозяина по поводу действий, которые необходимо предпринять.

Трубочист рекомендует обращать особое внимание на состояние дымоходов тем, кто покупает недвижимость. Совсем недавно был случай, когда человек купил дом и предыдущий хозяин его предупредил — заслонку можно открыть только разводным ключом, и еще его нужно специально закрепить, чтобы он не слетел. Оказалось, что из трубы в дымоход упал кирпич и попал на заслонку, заблокировав ее. Такие проблемы может решить только специалист, а в новой, незнакомой собственности в любом случае следует провести тщательный осмотр дымохода, чтобы убедиться в его безопасности.

Чтобы дымоход исправно служил, трубочисты рекомендуют:

- избегать топить мокрыми дровами и давать дровам полностью прогореть, чтобы не образовывался густой дым, быстро забивающий дымоход;

- чистку дымоходов системы отопления при использовании твердого топлива, такого как дрова, торф, брикеты или гранулы, следует производить не реже одного раза в год, а еще лучше — два раза в год: перед началом отопительного сезона до 1 ноября, а также один раз в период активного отопительного сезона с 1 ноября по 1 марта;

- обслуживание или чистку дымохода следует доверить сертифицированным специалистам, но зачастую владельцы частных домов выполняют эту обязанность самостоятельно. Это не запрещено, однако в таком случае следует учитывать, что чистка должна производиться в соответствии с типом дымохода.