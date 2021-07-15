15 июля сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Криминальной полиции при поддержке бойцов спецназа задержали восемь человек. Все они связаны с сетью центров помощи людям с зависимостями — и подозреваются в торговле людьми и отмывании денег. 

Delfi поговорил с одним из тех, кто прошел "терапию" в таком центре, а также получил комментарии общественной организации Neatkarība Balt и Службы пробации. По неофициальной информации, центры имеют отношение к церкви "Новое поколение" (сама церковь связь отрицает).

Неоплачиваемый тяжелый физический труд шесть дней в неделю под видом трудовой терапии и запрет на коммуникацию с близкими — такими были будни жителей нескольких латвийских центров помощи нарко- и алкозависимым людям. Они жили в антисанитарных условиях с ограниченными возможностями покинуть центр. Полиции известны случаи, когда члены группы искали сбежавших жертв и пытались вернуть в учреждение.

Согласно информации в распоряжении полиции, работникам ничего не платили, а заработанные деньги разделяли участники организованной группировки. Люди работали шесть дней в неделю по девять-десять часов, это объяснялось необходимостью "трудовой терапии". За невыполнение нормы труда провинившихся отправляли заниматься хозяйственными работами по воскресеньям.

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Торговля людьми "Новое поколение"
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