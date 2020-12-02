Трудовая инспекция: маски сотрудникам должен обеспечить работодатель

С четверга маски станут обязательны во всех помещениях вне места жительства — это значит, что и на рабочем месте тоже. Государственная инспекция труда отмечает, что маски на рабочих местах должен обеспечить работодатель, сообщает Русское вещание LTV7 в программе "Сегодня вечером".

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"Так как выполнение обязанностей происходит на рабочем месте, то и все, что необходимо для этого, в данном случае — защитные маски, должен обеспечить работодатель. Чтобы сотрудник мог полноценно работать и не угрожать здоровью своих коллег", — пояснила представитель Государственной инспекции труда Даце Стивриня.

Исключение оставлено для тех, кто имеет свой личный кабинет, а также для теле- и радиожурналистов, которые могут быть без маски во время эфира.

Трудовая инспекция будет проверять, обеспечены ли сотрудники масками.