Трудовая инспекция: нельзя уволить сотрудника за отсутствие прививки от Covid-19
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На данный момент нельзя прекратить трудовые отношения с сотрудником, если он не вакцинировался от Covid-19, указали в Государственной инспекции труда (VDI). Если сотрудник получил уведомление об увольнении, он может обратиться в суд. Об этом сообщает Lsm.lv со ссылкой на ReTV.

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В Союзе свободных профсоюзов Латвии (LBAS) подчеркнули, что новые правила Кабинета министров противоречат Закону о труде. Между тем в VDI указали, что сотрудника нельзя уволить за то, что он не хочет вакцинироваться.

"Ни в одном из этих документов не предусмотрен инструмент для прекращения трудовых отношений с работником. По-прежнему действует Закон о труде, который устанавливает порядок прекращения трудовых отношений", — пояснила представитель VDI Даце Стивриня.

В свою очередь в LBAS заявили, что выдвинутые требования об обязательной вакцинации являются необоснованными и противоречат Сатверсме.

Председатель LBAS Эгилс Балдзенс подчеркнул, что Кабинет министров не может принимать решения, которые игнорируют иерархию правовых актов.

Однако в Кабинете министров заявили, что решение принято и уже вступило в силу.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш подчеркнул, что было невозможно сделать поправки в законодательстве, поэтому существуют правила Кабинета министров и приказ о чрезвычайной ситуации, которые определяют необходимость вакцинации для сотрудников некоторых отраслей.

В свою очередь министр благосостояния Гатис Эглитис заявил, что таким образом правительство подало четкий сигнал тем, кто работает и в государственном, и в частном секторе.

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Tags

Гатис Эглитис Коронавирус Латвия пандемия Covid-19 Вакцинация Кабинет министров Кришьянис Кариньш
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