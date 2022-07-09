Тукумское самоуправление просит помощи жителей в поисках елки к Рождеству
Foto: LETA

Тукумское краевое самоуправление обратилось к жителям за помощью в приобретении елки к Рождеству в этом году, сообщает агентство LETA со ссылкой на сайт муниципалитета.

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Требуются две ели. Одна должна быть около 14 метров в высоту, а другая поменьше, около шести метров в высоту.

Елки должны быть пышными со всех сторон, с прямым стволом и хорошо разветвленными.

Желательно, чтобы дерево находилось в таком месте, где к нему легко подъехать на крупногабаритном транспортном средстве.

Если у кого-то из тукумчан елка растет рядом с домом или по каким-то другим обстоятельствам дерево ему больше не нужно, самоуправление призывает подарить ель празднику, дав возможность порадовать жителей и гостей Тукумского края зимой.

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