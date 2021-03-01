Туман и обледеневшие дороги: водителям нужно быть осторожнее

Несмотря на плюсовую температуру, на некоторых главных и региональных дорогах Латвии образовалось обледенение. В некоторых местах из-за тумана видимость уменьшилась до 200 метров.
Из-за обледенения осложнена езда по следующим главным дорогам:
- Рижская окружная дорога;
- Бауское шоссе от Риги до Димзукалнса;
- Елгавское шоссе;
- Лиепайское шоссе от Риги до Аннениеки и от Блидене до Скрунды;
- Вентспилсское шоссе от Риги до Кудры и от Талси до Усмы;
- Резекненское шоссе;
- Даугавпилсская окружная дорога;
- Резекненская окружная дорога;
- Дорога Гребнево-Медуми;
- Кокнесское шоссе;
- Даугавпилсское шоссе от Саулкалне до Патерниеки.
Из региональных дорог осложнено движение в окрестностях Риги, Айзкраукле, Балви, Даугавпилса, Добеле, Гулбене, Елгавы, Краславы, Лудзы, Огре, Прейли, Резекне, Салдуса и Талси.
Дороги обрабатываются противоскользящими материалами, работает 101 единица зимней техники.
С утра во многих местах Латвии — в особенности в Видземе и Селии — образовался туман, в некоторых местах видимость сократилась до 200 метров. Температура воздуха утром колеблется от -3 до +2 градусов, днем может потеплеть до +11.