Туман и обледеневшие дороги: водителям нужно быть осторожнее
Foto: LETA

Несмотря на плюсовую температуру, на некоторых главных и региональных дорогах Латвии образовалось обледенение. В некоторых местах из-за тумана видимость уменьшилась до 200 метров.

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Из-за обледенения осложнена езда по следующим главным дорогам:

  • Рижская окружная дорога;
  • Бауское шоссе от Риги до Димзукалнса;
  • Елгавское шоссе;
  • Лиепайское шоссе от Риги до Аннениеки и от Блидене до Скрунды;
  • Вентспилсское шоссе от Риги до Кудры и от Талси до Усмы;
  • Резекненское шоссе;
  • Даугавпилсская окружная дорога;
  • Резекненская окружная дорога;
  • Дорога Гребнево-Медуми;
  • Кокнесское шоссе;
  • Даугавпилсское шоссе от Саулкалне до Патерниеки.

Из региональных дорог осложнено движение в окрестностях Риги, Айзкраукле, Балви, Даугавпилса, Добеле, Гулбене, Елгавы, Краславы, Лудзы, Огре, Прейли, Резекне, Салдуса и Талси.

Дороги обрабатываются противоскользящими материалами, работает 101 единица зимней техники.

С утра во многих местах Латвии — в особенности в Видземе и Селии — образовался туман, в некоторых местах видимость сократилась до 200 метров. Температура воздуха утром колеблется от -3 до +2 градусов, днем может потеплеть до +11.

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