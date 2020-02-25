Туроператоры: Коронавирус - это форс-мажор, поэтому компенсаций за отмену поездки не будет

Жители Латвии пока не спешат отменять поездки на курорты активного отдыха в Италии из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщила агентству LETA президент Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов Инга Каваца.

По словам Кавацы, пока никто из жителей Латвии не отменял поездку на горнолыжные курорты Италии и не требовал компенсаций. Она отметила, что вспышка коронавируса это чрезвычайная, необратимая ситуация, поэтому туристические агенты и операторы не обязаны выплачивать компенсации.

Говоря об индивидуальных поездках в Италию, Каваца сказала, что не может комментировать, так как в распоряжении ассоциации есть только информация о горнолыжных поездках.

Как уже сообщалось, по последним данным, в Италии коронавирусом COVID-19 заболели 283 человека. Большинство случаев приходится на север Италии. В Италии третье самое большое число случаев заражения COVID-19 в мире. На первом месте Китай, а затем идет Южная Корея.