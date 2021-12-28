TV24: срок действия сертификата Covid-19 может отличаться в зависимости от вакцины, "бустерный" сертификат — бессрочен

Латвия в ближайшее время примет решение о сроке годности сертификатов вакцинации от Covid-19 и сертификатов переболевших инфекцией. Это может произойти уже в начале 2022 года, сообщил в программе Ziņu TOP телеканала TV24 парламентский секретарь Министерства здравоохранения, депутат Сейма Илмарс Дуритис.
Депутат Сейма отметил, что Литва уже опередила Латвию, установив срок действия сертификата Covid-19 в 7 месяцев. Европейский Союз установил срок действия сертификата в 9 месяцев для поездок внутри сообщества.
"Мы должны принять во внимание тот факт, что в Латвии жители прививались вакцинами разных производителей проводилась, и степень защиты от "омикрона", которую дает каждая вакцина, может быть разной. Соответственно, срок действия сертификатов может зависеть от того, какую вакцину вы получили", — пояснил парламентский секретарь Минздрава.
На вопрос, может ли срок действия сертификата отличаться у тех, кто уже получил бустерную дозу, Дуритис отметил, что сейчас такой сертификат, подтверждающий ревакцинацию — бессрочен.
"Сейчас в ЕС и в мире обсуждается срок действия тех сертификатов, которые получены после перенесенного заболевания или полного курса вакцинации. Если говорить о третьей или бустерной дозе, то срок действия этих сертификатов мы пока не обсуждаем. В связи с этим сейчас эти сертификаты бессрочные", — подтвердил парламентский секретарь Минздрава. В то же время Дуритис не исключает, что открытие нового подвида коронавируса может привести к тому, что и возник вопрос о сроки годности "бустерных" сертификатов.