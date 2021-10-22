TV3: Цимдарс мог предоставить медикам фальшивый ковид-сертификат

Политик Арнис Цимдарс, скончавшийся в среду от осложнений, вызванных коронавирусной инфекицей, возможно, предъявил врачам фальшивый ковид-сертификат, сообщили в новостях телеканала TV3 в пятницу вечером.

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TV3 сообщает, что врачи планируют сообщить в правоохранительные органы о смерти как будто вакцинированного пациента, который на самом деле не был вакцинирован. По информации, которая имеется в распоряжении TV3, умершим может быть Арнис Цимдарс, который мог предоставить медицам фальшивый ковид-сертификат.

Поддельное свидетельство о вакцинации мог представить в медицинском учреждении и близкий родственник Цимдарса, который сейчас борется за свою жизнь в реанимации, сообщает TV3.

Как сообщалось, Арнис Цимдарс скончался 20 октября в возрасте 58 лет. По данным ЛТВ, политик умер от осложнений, вызванных Covid-19. Бывший глава ЦИК являлся сооснователем партии "Латвия на первом месте", которая выступала против обязательной вакцинации.

Цимдарс родился 8 июня 1962 года в Елгаве. В период с 1985 по 1990 годы получал высшее образование в Латвийской сельскохозяйственной академии. Позже работал в Академии заместителем проректора по кадрам и вопросам общежитий. С 1990 по 1993 год руководил отделом по учету квартир и недвижимого имущества Елгавской городской думы, также был членом комиссии по приватизации, членом комиссии по денационализации. В 1997 году стал исполнять обязанности члена Центральной избирательной комиссии, а затем в том же году был избран председателем ЦИК. Пост главы ЦИК Цимдарс занимал до 2019 года.

В этом году Цимдарс примкнул к партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте".