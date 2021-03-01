TV3: Депутат Сейма Спруде оштрафована за отказ декларировать спонтанно купленные часы Rolex

Депутат Сейма Карина Спруде оштрафована в Варшавском аэропорту за незадекларированный ввоз из Швейцарии часов Rolex, выяснила передача TV3 “Nekā personīga”. Политик пыталась выкрутиться из ситуации, показав дипломатический паспорт, хотя не находилась в официальной командировке, передает LETA.

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Спруде 12 февраля отправилась в Швейцарию, а в субботу возвращалась домой через Варшавский аэропорт. В Швейцарии она приобрела часы Rolex и воспользовалась возможностью вернуть налог на добавленную стоимость. Польские таможенники узнали об этом от швейцарских коллег и ждали политика. Они потребовали заплатить 2700 евро налога и 1200 штраф. Спруде указала, что заплатить надо было наличными в злотах. Она сочла, что ей манипулируют.

“Я написала: извините, но у меня, вообще-то, дипломатический паспорт с собой, почему вы вообще меня задержали. Тогда работники поняли, что я не обычный смертный, из которого можно выжать наличные деньги”, - сказала передаче депутат. Она заплатила налог и штраф, хотя с решением таможенников не согласна. Политик считает, что таможенники специально её заманили в неправильный коридор.

Внимание латвийских правоохранительных органов больше всего привлек тот факт, что политик показала дипломатический паспорт. Если бы она этого не сделала, то в Латвии о происшествии никто бы и не узнал. Так как Спруде воспользовалась документом, Министерство иностранных дел обратилось в Сейм с вопросом, была ли она в официальной командировке.

Согласно закону о дипломатическом паспорте, показав этот документ, лицо заявляет, что является официальным представителем Латвии за границей и каждое его действие совершается от имени страны. Использование дипломатического паспорта в путешествиях допустимо только в случае выполнения связанных с работой Сейма задач.

Секретарь Сейма Андрей Клеменьтьев (Согласие) сообщил, что Спруде не находилась в официальной командировке. Спруде передаче сказала, что это была её “личная командировка”. “Я сама оплатила свою командировку и ездила встретиться с людьми. Я буду это делать, этот случай меня не остановит”, - заявила депутат.

Nekā personīga отмечает, что судя по налогу, насчитанному в Польше, стоимость часов превышает 11 000 евро, хотя в декларации должностного лица Спруде не указала, что у неё есть какие-либо накопления. Спруде объяснила это тем, что за часы заплатила отчасти своими деньгами, отчасти деньгами мужа. “Это не была запланированная покупка, просто появилась такая возможность. В День святого Валентина созвонилась с мужем, который согласился мне их подарить и оплатить”, - рассказала депутат. Передача отмечает, что муж депутата - Артурс Спруде. Он находится в руководстве общества защиты прав арендаторов денационализированных домов “Солидарность” и Балтийской федерации киберспорта.

Информация о происшествии в Варшаве передана комиссии Сейма по мандатам и этике.

Спруде была избрана в Сейм от партии KPV LV, сейчас она является членом правления партии политика Алдиса Гобзема “Закон и порядок”.