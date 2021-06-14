TV3: фирма сына парламентского секретаря МВД получила от министерства заказы на 2,6 млн евро
Foto: LETA

Информационный центр министерства внутренних дел в апреле и мае заключила два договора на общую сумму 2,6 млн евро с фирмой KB Open, которая во время выполнения закупки принадлежала сыну парламентского секретаря Сигне Боле МВД - Карлису Боле. Об этом сообщила передача "Ничего личного" (Nekā personīga) телеканала TV3.

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Фирма должна поставить программное обеспечение, которое сможет соединить в единую сеть все системы видеонаблюдения, принадлежащие государству и самоуправлениям, чтобы было проще обрабатывать записанное видео. Также фирма должна была поставить и установить новые камеры видеонаблюдения.

По данным из архива агентства LETA, за программное обеспечение фирма получит 800 тыс. евро, за камеры - 1,834 млн евро без учета налога на добавленную стоимость.

По информации Firmas.lv в момент объявление тендерной процедуры в феврале и начале марта фирма KB Open принадлежала Карлису Боле. 8 марта официальным собственником стала Герда Готлевска, которая, по информации Nekā personīga, связана с семьей Боле.

Фирма учреждена 20 февраля 2020 года, ее уставной капитал составляет 2800 евро. Юридический адрес - квартира в Риге на улице Кайвас. У фирмы нет офиса, сайта, в справочных службах нельзя найти номер телефона фирмы.

Отвечая на вопросы журналистов Nekā personīga, представители фирмы пояснили, что KB Open - инновационное предприятие, которому не нужен дорогой офис и административный персонал.

"Мы честно участвовали в открытом конкурсе, в котором победили, предложив выполнить все необходимые требования по самой низкой цене. Мы выполнили обязательства перед Информационным центром МВД. Сеть камер сдана в эксплуатацию и успешно работает", - сообщили в KB Open.

Фирма категорически отрицает наличие конфликта интересов. Его наличие также отрицает экс-министр Сандис Гиргенс (KPV LV), сама Сигне Боле и руководители Информационного центра МВД.

Тем не менее, недавно назначенная министр внутренних дел Мария Голубева ("Для развития!/За") поручила госсекретарю МВД Дмитрию Трофимову провести служебную проверку.

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rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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Сандис Гиргенс KPV LV Мария Голубева
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