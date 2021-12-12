TV3: Госканцелярия обманывала, утверждая, что до локдауна заседание Совета по кризисному управлению не записывалось

Государственная канцелярия уверяла программу Nekā personīga телеканала TV3, что не записывала заседания Совета по кризисному управлению перед введением локдауна, но позже выяснилось, что запись была. Просто позже ее стерли.

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Месяц назад Nekā personīga ознакомилась с аудиозаписью ранее состоявшегося совместного заседания Совета по кризисному управлению и Кабинета министров и опубликовала фрагменты. Из этих отрывков можно сделать вывод, что правительство не ввело раньше так называемый локадаун из-за распространения Covid-19, потому что министров больше беспокоила их популярность, чем управление кризисом.

После этого авторы Nekā personīga захотели официально получить запись другого заседания Совета по кризисному управлению, проходившего за закрытыми дверями. Но от Госканцелярии был получен ответ, что такая запись не велась.

Госканцелярия пояснила, что на нее возложена обязанность записывать заседания Кабинета министров, и когда правительство заседает совместно с Советом по кризисному управлению, то запись ведется. Но заседания именно Совета по кризисному управлению не записываются, поскольку Госканцелярия не исполняет функции его секретариата.

Однако позже Nekā personīga получила фотографии, на которых зафиксирован экран компьютер во время заседания Совета по кризисному управления, и на этих картинках видно, что аудиозапись собрания ведется.

После того, как авторы программы письменно проинформировали Государственную канцелярию о найденных доказательствах лжи, показания изменились. Госканцелярия утверждает, что запись была сделана, но позже удалена. Nekā personīga считает, что аудиофайл был стерт сознательно, поскольку мог представлять общественный интерес.

В связи с произошедшим Nekā personīga попросила прокомментировать ситуацию премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"). Глава правительства по существу не ответил на вопрос, пришлось ли Госканцелярии лгать об отсутствии записи из-за нежелательного общественного резонанса.