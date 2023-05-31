TV3: Кариньш инициирует переговоры о расширении коалиции

Премьер-министр Кришьянис Кариньш инициирует разговоры с нынешними партнерами о расширении правящей коалиции. Туда могут войти Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивные", сообщает телеканал TV3.

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Переговоры могут начаться в пятницу.

Пока что Кариньш не комментирует, как может измениться коалиция. На вопрос о том, могут ли президентские выборы привести к каким-либо изменениям в правительстве, премьер пояснил агентству LETA, что об этом можно будет говорить уже послезавтра, когда "эмоции уже накалятся".

Точно так же председатель парламентской фракции Сейма "Нового Единства" Айнар Латковскис заявил, что не располагает дополнительной информацией. Политик подчеркнул, что он и "Новое Единство" сделали все необходимое для избрания выдвинутого ими кандидата Ринкевича на пост президента.

В то же время Латковскис признал, что переговоры будут, и их возглавит Кариньш. Однако на тот момент было не ясно, о чем именно пойдет речь.