TV3: Кюзис получил 18 000 евро в качестве отпускного пособия и компенсацию за неиспользованный отпуск

Бывший начальник государственной полиции Интс Кюзис после ухода из правоохранительной органов получил отпускное пособие в размере четырех месячных зарплат, что составляет примерно 18 000 евро, а также компенсацию за 253 неиспользованных дня отпуска, сообщила программа телеканала TV3 Nekā Personīga.

Как признался сам Кюзис в эфире телепередачи, эта сумма составляет десятки тысяч евро.

"Я не ставил перед собой цель ни в коем случае не уходить в отпуск, чтобы получить такую большую компенсацию. Просто я всегда выполнял свои обязанности, хотел присутствовать на работе, быть первым, отвечать и брать на себя ответственность, — пояснил Кюзис. — Я не единственный с таким отпускным пособием. Знаю, что у многих руководителей оно накопилось".

Впрочем, сюжет передачи рассказывает, что рядовые сотрудники полиции, например, не могут не брать отпуск в течение нескольких лет, накапливать неиспользованные дни и получать большое вознаграждение, что могло бы положительно сказаться на размере их пенсии.

Напомним, 15 января Кюзис написал заявление об отставке. Он рассказал, что решение было принято им в Рождество. "Я понял, что хватит. Одно дело — что я уже сделал, но вопрос в том, что я могу дать завтра, в ближайшее время", — сказал журналистам Кюзис.

Кюзис стал начальником Государственной полиции в 2011 году, а в 2016 году его повторно утвердили на должности. В 2009 году он получил звание генерала.

В числе главных событий карьеры Кюзис назвал формирование латвийской полиции в 1991 году, начало его работы в Риге в 1999 году, борьбу со спайсами в 2008 году и трагедию в золитудском магазине Maxima в 2013 году. Кюзис отметил, что он один из немногих сотрудников полиции, присутствовавших при ее формировании, и всегда гордился своей профессией.

10 февраля Кюзис официально покинул пост начальника Госполиции. Глава МВД Сандис Гиргенс принял его отставку.