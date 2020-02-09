TV3: Латвийская полиция участвует в расследовании пропажи 1,5 млрд долларов из банка в Казахстане

Управление Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями расследует процесс выведения из казахского "БТА банка" примерно 1,5 млрд долларов США, сообщает передача "Ничего личного" (Nekā personīga) телеканала TV3.

После мирового финансового кризиса в 2009 году в Казахстане был национализирован крупнейший банк страны - "БТА банк", который возглавлял Мухтар Аблязов. В ходе национализации выяснилось, что из банка выведено 5 - 7 млрд долларов. Журналисты получили документы казахских ведомств, свидетельствующие, что часть этих денег могла быть переведена в офшорные зоны через латвийские банки.

В Госполиции не поясняют, ведутся ли в Латвии следственные действия в связи с отмыванием денег Аблязова. Покидающий должность начальника Госполиции Интс Кюзис подтвердил авторам передачи, что следственные действия проводятся.

Из проведенных в 2017 году казахскими следователями допросов сотрудников "БТА банка" следует, что переводы в офшоры производились через латвийские банки Baltikums и Trasta komercbanka. "БТА банк" сотрудничал с латвийскими банками с 2001 года.