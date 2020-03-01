TV3: Обслуживанием автоматики LDz занимается белорусская компания, связанная с оборонными заказами

Автоматическую работу многих систем госпредприятия Latvijas dzelzceļš (LDz) обеспечивает белорусское предприятие "Агат". Один из его крупнейших заказчиков — вооруженные силы Белоруссии, выяснила передача Nekā personīga на телеканале TV3.

Как отмечает передача, инфраструктура железных дорог имеет стратегическое значение, потому что может использоваться для перемещения бронетехники. При этом многие программы и системы, поддерживающие работу железных дорог, устарели, а многие до сих пор поддерживают российские и белорусские производители.

Предприятие "Агат" было основано в Белорусской ССР в 1969 году. Сейчас это дочернее предприятие государственного холдинга "Системы геоинформации". Оно обслуживает практически все устройства связи белорусской армии, а его директор Геннадий Казаков был главой управления генерального штаба и начальником связи вооруженных сил.

В начале этого года LDz объявил конкурс закупок под названием "Реализация запросов по изменению программного обеспечения автоматического управления станций". Его выиграл "Агат".

Представители LDz пояснили, что система используется уже с 2001 года. Она обеспечивает организацию работы грузовых станций, в том числе некоторые действия с грузовыми вагонами. Непрерывная работа всех программ жизненно необходима, и сбой серьезно повлияет на работу станций. Отлаживать программное обеспечение имеет право только эта белорусская фирма. Более детальная информация о системе — коммерческая тайна.

Глава МВД Сандис Гиргенс (KPV LV) сказал журналистам, что передаст информацию в Службу госбезопасности, поскольку ситуация неприемлема, и оценивать ее иначе как халатность нельзя.

Глава Комиссии Сейма по национальной безопасности и бывший премьер Марис Кучинскис (СЗК) отметил, что у Латвии хорошие отношения с Белоруссией и саму Белоруссию опасаться не стоит. Но с учетом того, что военные структуры Белоруссии плотно связаны с российскими, а у обеих стран проходят совместные учения, этот вопрос должны исследовать компетентные органы.

По неофициальной информации Nekā personīga, LDz использует и некоторые российские системы — и это была одна из причин, по которой компания не участвует в проекте Rail Balticа.