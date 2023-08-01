TV3: осенью семейные врачи могут провести акцию протеста

Из-за отсутствия финансирования, не имея возможности обеспечить полноценное лечение пациентов, семейные врачи рассматривают возможность проведения акции протеста осенью, сообщает TV3 ziņas.

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Идет вторая половина года, потребности пациентов только возрастают, очереди на обследования уже дошли до апреля следующего года, но до сих пор нет ясности, когда будет выделено дополнительное финансирование на здравоохранение.Такие актуальные проблемы обозначили опрошенные семейные врачи.

Семейный врач, член правления Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс заявил TV3 ziņas, что семейным врачам становится все труднее работать, поскольку очереди на обследования превышают допустимое время ожидания и люди подвержены риску обострения хронических заболеваний, а также вовремя не выявленных онкологических заболеваний.

Хотя недавно сфере здравоохранения было выделено 57 миллионов евро и 10% этой суммы будет направлено семейным врачам, неясно, когда они получат эти деньги. Кроме того, для получения этих средств должны быть выполнены требования, которые, по мнению опрошенных семейных врачей, нереалистичны.

"Это финансирование требует результатов. В этом случае, чтобы мы обзвонили пациентов, которых не было уже три года, и пригласили их в кабинет. Это абсурд, потому что когда есть проблема, пациент приходит и я даю направление. И где это окажется? Там же, где нынешняя ситуация", — прокомментировала ситуацию семейный врач Зане Берга, подчеркнув, что пациент попадет лишь в кабинет семейного врача. Кроме того, нехватка персонала в местах практики также вызывает беспокойство, так как денег на найм помощников не хватает.

"Если деньги выделяются, мы нанимаем помощника, обучаем его, но через четыре месяца этого финансирования не будет. Абсолютно нет ощущения преемственности или безопасности. Я не знаю, что у меня будет в следующем году", — пояснила Берга.

В сложившихся обстоятельствах семейные врачи считают свою работу почти бесполезной и, по мере роста недовольства пациентов, не исключают возможности протеста осенью.

"К этому разговору нам придется вернуться осенью, в какой ситуации мы находимся, насколько реально мы в состоянии выполнить условия, требования, насколько реально услуга доступна для пациентов. Мы не говорим здесь об оплате труда, а о доступности услуг, и о том, как наши пациенты относятся к тому, что они могут получить за государственные деньги. Если государство не отреагирует, возможны различные акции протеста", — сказал Дзалбс.