TV3: Перебой электричества мог повредить дорогую медицинскую технику в Восточной больнице

Из-за перебоя подачи электричества в Восточной больнице могла сломаться дорогая медицинская техника, сообщает TV3.

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Речь идет об устройстве для магнитного резонанса, которое больница приобрела в 2019 году за 1,4 млн евро. Это самое современное устройство для магнетического резонанса в Балтии.

“Нужно инвестировать средства не только в генераторы, но и в источники кратковременной подачи тока, которые обеспечивают более плавный переход от момента пропажи внешнего электричества до включения генератора. Это обеспечивает работу на 15-30 минут. Такие устройства есть не везде, мы не могли себе позволить их приобрести. Посмотрим, не сломались ли устройства для магнитного резонанса, они очень чувствительны к перебоям электричества”, - сказал председатель правления Восточной больницы Имантс Паэглитис.

Больница осталась без электричества на десять минут - столько потребовалось времени, чтобы начали работать генераторы. В этот момент в 14 операционных залах проходили операции. Люди не пострадали, все операции были завершены.

Как уже сообщалось, утром 9 июня правый берег Риги и окрестности столицы примерно на полтора часа остались без электричества. Предприятие Augstsprieguma tīkls сообщило, что был поврежден высоковольтный кабель. Точные причины аварии пока неизвестны.