TV3: Родителей трагически погибшего мальчика будут судить за незадекларированную компенсацию

Родителям четырехлетнего мальчика, который в 2017 году утонул в бассейне Вентспилсского парка приключений, грозит тюремный срок за то, что они не указали компенсацию за несчастный случай в декларации о доходах. Об этом сообщает программа "Ничего личного" (Nekā personīga) телеканала TV3.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Родителей обвиняют в нанесении экономике убытков в крупном размере. Декларацию можно исправить еще в течение года, но уже сейчас родителей, получивших компенсацию за несчастный случай, пытаются привлечь к уголовной ответственности.

Принадлежащий самоуправлению Вентспилсский олимпийский центр выплатил родителям компенсацию в 2018 году. В 2019 году они подали декларации о доходах в Службу госдоходов (VID), но не указали в них платеж, полученный от центра.

Согласно закону, компенсации, выплаченные в рамках соглашения по уголовному делу, не облагаются налогом. Кроме того, поправку декларации можно вносить в течение трех лет. Это означает, что родители мальчика могут это сделать до лета 2022 года.

Однако в марте 2021 год родители получили повестку от следователей: отец и мать стали подозреваемыми в уголовном процессе. Выяснилось, что следователи несколько раз запрашивали информацию о компенсации у самоуправления, а также получили выписки с банковских счетов родителей.

Следователи выяснили, что размер незадекларированной компенсации превышает 10 тыс. евро, поэтому обоим родителям инкриминируется указание в декларации неправдивых сведений в крупном размере (219 статья Уголовного кодекса).

Как сообщает "Ничего личного", оба родителя за несколько дней были признаны подозреваемыми. Дело было передано в прокуратуру, сейчас родителям уже предъявлено обвинение. Им может грозить даже до двух лет лишения свободы.

Из разговора с прокурором родители выяснили, что на суде она планирует просить для них условный тюремный срок на шесть месяцев. Впрочем, прокурор Рута Лейшавниеце официально отказалась комментировать это дело. В VID тоже отказывают от комментариев, потому что делом уже занимается прокуратура.

Родители погибшего мальчика уже внесли в свои декларации данные о полученной компенсации.

Мальчик утонул в бассейне во время занятий 4 октября 2017 года. Дело о причинении смерти по неосторожности, по которому проходит директор спортивной школы Spars Виктор Зуев, передано в Курземский районный суд. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.