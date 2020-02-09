TV3: Советник министра без доступа к гостайне участвовал в стратегически важных встречах

Советник министра экономики Ральфа Немиро - Павел Ребенокс - участвовал в официальных встречах с представителями инвестиционного фонда Marguerite Fund, акционера латвийской газотранспортной компании Conexus Baltic Grid и поставщика газа Latvijas gāze, сообщает передача телеканала TV3 "Ничего личного" (Nekā personīga).

Факт встречи журналистам подтвердил сам Ребенокс, но он не стал рассказывать, что на ней обсуждалось, сославшись на то, что это конфиденциальная информация.

Как уже сообщалось, министерство экономики сейчас оценивает, стоит ли Латвийскому государству приобретать у Marguerite Fund 29,06% акций Conexus, оператора латвийских магистральных газопроводов и Инчукалнского подземного хранилища газа. В декабре 2019 года Marguerite Fund сообщил, что собирается продать этот пакет акций фонду японской компании Marubeni, но у Латвии имеется право первой руки на его покупку.

По словам министра экономики, сейчас оцениваются аспекты этого предложения, в том числе цена, условия сделки и финансовые показатели Conexus. Потенциальную сделку должны проанализировать и службы госбезопасности.

У Ребенокса, участвовавшего во встречах с представителями Marguerite Fund, нет допуска к гостайне. Публично была озвучена информация о том, что допуск к гостайне ему могут не предоставить.