TV3: Судьба фоторадаров определится в ближайшие четыре месяца

Осенью прошлого года Министерство внутренних дел и Министерство сообщения обнаружили, что для обслуживания стационарных фоторадаров не хватает денег. Через четыре месяца закончится срок действия договоров на содержание всех ста фоторадаров, и департамент безопасности дорожного движения (CSDD) вместе с полицией должны будут подумать о том, что делать дальше, сообщает прогрмма телеканала TV3 Nekā Personīga.

Стационарные фоторадары уже пять лет ловят нарушителей скорости на латвийских дорогах. За этот период было зарегистрировано миллион нарушений, были выписаны штрафы на общую сумму в размере 30 млн евро, а государственный бюджет благодаря фоторадарам пополнился на 10 млн евро.

Установка и техническое обслуживание фоторадаров были возложены на CSDD. Всего было приобретено 100 фоторадаров — первые 16 были установлены в 2015 году, а последние 40 — в 2018 году.

Полиция платит CSDD от 30 до 50 евро за работу радаров в час. Полиция получает деньги из государственного бюджета в соответствии с планом финансирования, принятым в 2014 году, но прошлой осенью были выявлены проблемы, напоминает передача. Бюджетная программа предусматривает работу радаров на пять лет. На дальнейший срок эксплуатации радаров деньги не предусмотрены.

"По оценкам, эти деньги нужны уже в этом году, но, исходя из показателей эффективности, мы можем заплатить в этом году существующим финансированием, — объяснил госсекретарь Министерства внутренних дел Дмитрий Трофимов. — В следующем году расходы составят порядка 300 000 евро, которые мы также могли бы покрыть, учитывая текущие переговоры между полицией и CSDD о потенциальном сокращении расходов. Но к 2022 году расходы, связанные с содержанием радаров, уже приблизятся к 2 млн евро".

Впервые о нехватке денег на содержание фоторадаров Трофимов сообщил осенью прошлого года. Он рассказал, что правительство поручило МВД подготовить расчет деятельности радаров на период 2020-2027 года. Министерство должно было сделать этот доклад до 1 сентября 2019 года, однако в правительстве он не был согласован, поскольку не были согласованы издержки на содержание проекта.

Трофимов сообщил, что фоторадары приносят больше средств, чем государство тратит на их содержание — за почти пять лет это 22 млн евро против 4 млн. Однако деньги поступают в "общий котел" госбюджета, а не на содержание устройств.

3 июня истекает срок действия договоров на содержание всех ста фоторадаров. CSDD надеется, что отказ от неоправданно тщательного мониторинга объектов приведет к снижению затрат на содержание устройств.

Председатель правления CSDD Юрис Берзиньш сообщил передаче, что сейчас в департаменте безопасности дорожного движения проходит инвентаризация. "В настоящее время департамент занимается решением этой проблемы и изучает ее, проверяя, какие бизнес-процессы находятся во внутренней корзине сервисной службы, чтобы их можно было надлежащим образом распределить, при необходимости, на аутсорсинг", — рассказал он.

Поскольку правительство не выделяет деньги на содержание радаров, план покупки дополнительных 50 радаров и 50 муляжей был "заморожен". Также нет денег на внедрение устройст контроля средней скорости, хотя пилотный проект, на который было потрачено 200 000 евро, был признан экспертами успешным.

Передача также рассказывает, что выделению денежных средств на этот проект препятствует также тот факт, что сумма штрафов, собранная с нарушителей, не оправдала прогнозов. Так, в 2017 году правительство надеялось, что сумма штрафов, собранных в 2019 году, достигнет 15 млн евро. Прогноз не сбылся. В прошлом году в казну было перечислено 9,7 млн евро.

Хотя политики не хотят связывать развитие радарной системы с денежными суммами, которые они приносят, при составлении бюджета важно, будут ли потрачены миллионы на повышение безопасности дорожного движения или, например, на зарплату медиков, заключает передача.