TV3: в эту волну Covid-19 заболеет каждый третий житель Латвии

Четвертая по счету волна Covid-19 будет самой мощной. Прогнозируется, что коронавирусом заболеет каждый третий житель страны, сообщила в воскресенье программа Nekā personīga телеканала TV3.

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Основываясь на данных о смертности в других странах, политики и сфера здравоохранения надеются, что население будет болеть быстро и легко. Однако это может оказаться опасным заблуждением, поскольку непривитых пожилых людей в Латвии в разы больше, чем в других странах. А неконтролируемая заболеваемость ведет к тому, что инфицируется каждый третий житель.

Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), сообщила программе, что эта волна "поставит перед первичной медико-санитарной помощью, включая амбулаторный сектор, совершенно новую задачу, с новыми вызовами столкнутся больницы и службы. Это не будет более связано как прежже с нехваткой технологий или с наплывом очень тяжелых больных, в первую очередь будет недостаточное обеспечение со стороны медиков, поскольку медики болеют, несмотря на вакцинацию, что создает риски".

Например, в Клинической университетской больнице им. Паула Страдыня сейчас болеют или находятся в карантине 150 сотрудников. Ринальдс Муциньш, председатель правления больницы, признался в программе, что "если в предыдущие волны мы сосредоточились на централизованной изоляции пациентов с Covid-19 и лечении в изолированных отделениях, то теперь наш подход заключается в децентрализации. Основное заболевание лечится одновременно с Covid-19".

Худший сценарий предполагает, что вся больница может превратиться в "ковидный" госпиталь, допускает программа.

Nekā personīga сообщает, что в ближайшие недели ситуация ухудшится. По данным, собранным Министерством здравохранения, в больницы попадают примерно 3% "ковидных" пациентов. Так что из 9000 зараженных всего за один день 270 пациентов попадут в больницу через неделю-две.

Санита Янка, директор Департамента здравоохранения Минздрава, заявила, что коек в стационарах хватает.

Эпидемиолог Никита Троянский заявил Nekā personīga, что разработанная модель прогноза инфицированных, госпитализированных и летальных исходов до сих пор — в октябре, ноябре и декабре — давала достаточно точные результаты. По словам Троянского, сейчас модель предсказывает тяжелые февраль и начал марта, и не предпосылок не доверять этому прогнозу.

"Наша модель предполагает, что вирус на треть легче, а также короче время, которое человек проводит в больнице, но мы также прогнозируем довольно большое количество госпитализаций, и в какой-то момент в больнице может быть более 4000 человек", — сказал Троянский.

По оценке эксперта, число более уязвимых для вируса пожилых людей и незащищенных жителей старше 40 в Латвии в 12 раз выше, чем в Великобритании. И это означает, что волна "омикрона" в Латвии может оказаться куда тяжелее, чем в той же Великобритании.

"Ничего личного" сообщает, что кривая заболеваемости продолжит расти до середины февраля. Официальная статистика вряд ли это покажет, так как лаборатории не смогут протестировать всех. Но количество новых заражений может достигать 27 000 в сутки.

В программе сообщается, что при нынешних темпах распространения вируса заразиться может каждый третий житель страны. Такое огромное количество одновременно заболевших людей вновь перегрузит здравоохранение, а массовые заболевания работников парализуют и другие отрасли.

Если прогноз сбудется, предприятия и учреждения закроются, потому что некому будет работать. Сейчас невозможно предсказать, что нанесет больше вреда экономике — ограничения для предотвращения болезней или неограниченная заболеваемость. Попытка не допустить остановки экономики заключается в сокращении времени самоизоляции до семи дней, отмечается в программе.