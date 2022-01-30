TV3: в рижской девятиэтажке ветер сорвал балкон; жильцы вынуждены жить в некомфортных условиях

Драматическая ситуация сложилась в девятиэтажном доме в рижском районе Дарзциемс — ветер сорвал балкон здания. Теперь жильцам предстоит за свой счет решать возникшую проблему, сообщает TV3.

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В программе TV3 рассказывается о том, что жилец дома Кристина в один момент увидела висящий на уровне окон третьего этажа гигантский кусок бетонного мусора. Очередной порыв ветра грозил либо зашвырнуть конструкцию в окно квартиры, либо остатки мусора обвалились бы вниз в любой момент.

"Когда я зашла на кухню и открыла окно, то увидела, что внизу стоят представители компании Selectum Home, управляющей нашим домом, я наблюдала как кусок мусора бьет мне в окно. Представители компании заметили, что я дома, пришли ко мне и через окно срезали мусор. Единственно дальше обломки упали на балкон второго этажа", — рассказывает жительница третьего этажа дома.

"После этого они ушли, но я заметила, что другая стена соседского балкона тоже частично висит в воздухе. Я снова позвонила, попросила менеджера что-то сделать, но они сказали, что сегодня ничего сделать нельзя, так как на улице метель. У меня спальня на той стороне, я боялась, что что-то влетит мне в окно. Я думала, может быть, стоит вызвать пожарных, но мне сказали, что это не входит в компетенцию спасателей", — отмечает Кристина.

После недолгих раздумий Кристина решила не рисковать и сообщить о происходящем в ответственные службы. Спасатели прибыли быстро. "Из моей квартиры один пожарный держал обломки, чтобы они не зацепили мое окно, а другой на веревке спустился с пятого этажа и перерезал кусок мусора".

Эта ситуация произошла совсем недавно, когда в стране был ураган. И теперь перед жильцами дома стоит вопрос — переживут ли их балконы следующую стихию? Почти все балконы надо ремонтировать. И платить за это придется всем жильцам — ведь фасад дома является общим.

Недавно на общем собрании жильцы дома приняли решение отказаться от услуг компании Rīgas namu pārvaldnieks, теперь домом управляет компания Selectum Home. Представители компании подтвердили TV3, что вопрос ремонта балконов уже рассматривается. Проведен технический осмотр, но его результаты еще не получены, также ожидается перечисление накопительных средств от предыдущего управляющего. В Selectum Home отмечают, что, по словам специалистов, будут проведены проектные работы и будет принято решение — сносить или все же ремонтировать балконы.Расходы придется покрыть из общего сберегательного фонда, так как балконы являются частью фасада дома.

Решение о судьбе балконов придется решать собственникам квартир на общем собрании.