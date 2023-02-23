TV3: В системе водоснабжения Латвийского онкологического центра обнаружены бактерии легионеллы
Foto: LETA

Два пациента, проходивших лечение раковых заболеваний в Латвийском онкологическом центре заявили, что заразились в помещениях стационара бактериями легионеллы, вызывающими пневмонию, или так называемую болезнь легионеров, сообщили "Новости" на телеканале TV3.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) констатирует, что один человек, к сожалению, действительно заразился редкой инфекцией в помещении Онкологического центра. Высказываются сомнения относительно второго случая, действительно ли он произошел в больнице. RAKUS сама взяла на себя лечение обоих инфицированных. Один онкологический больной успешно поборол пневмонию, другой человек еще проходит лечение.

Центр профилактики и контроля заболеваний начал проверку, взяв образцы воды из стационара. "В середине февраля мы получили информацию из лаборатории, что пробы положительные, то есть легионелла может быть обнаружена в системе водоснабжения", — сообщила "Новостям" TV3 News представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Арайя.

Двае пациента, заразившихся легионеллезной пневмонией, находились в двух разных палатах. По словам Арайи, неизвестно, почему одновременно не заразились другие люди, а только эти двое: "Эпидемиологическое расследование продолжается. Окончательных выводов дать не можем".

Как сообщает TV3, сейчас за ситуацией следит Инспекция здоровья. Представитель этого ведомства Ивета Балоде сообщила, что "Латвийскому Онкологическому центру поставлена ​​задача оперативно дезинфицировать внутренние водопроводы путем повышения температуры горячей воды. Инспекция также поставила перед центром задачу в течение двух недель предоставить информацию о качестве воды".

Марис Лиепиньш, руководитель Службы инфекционного мониторинга RAKUS, выразил сожаление по поводу случившегося, но в то же время пояснил, что "такие ситуации случаются во всем мире. Есть исследования, что 20% развитых стран могут заразиться легионеллой в больнице".

У специалистов больницы нет конкретного объяснения, почему в Онкологическом центре возникла возможность контакта с легионеллами, ведь регулярно проводится профилактическое уничтожение бактерий. А именно, горячая вода кипятится до 70 градусов и при этой температуре легионелла должна погибнуть. RAKUS отвергает предложение о том, что из-за экономии энергоресурсов дневная температура горячей воды была снижена ниже 50 градусов, что увеличивает количество бактерий легионеллы. Произошедшее заражение считается очень редким случаем.

"Это просто случается. Легионелла — это микроб, который очень хорошо живет в водопроводе. Стерилизовать его абсолютно невозможно практически никогда. Здесь важная профилактика, когда вода не должна скапливаться в системе, вода должна быть используется регулярно", — пояснил "Новостям" TV3 News руководитель Службы инфекционного мониторинга RAKUS Марис Лиепиньш.

Легионеллой нельзя заразиться через питьевую воду. Легионелла вдыхается во время полива. Бактерии скапливаются на концах смесителей и душевых лейках. Перед принятием душа, купанием и мытьем рук важно пустить воду на какое-то время. Особенно — если вода давно не использовалась. Важно, чтобы холодная вода была ниже плюс 20 градусов, а горячая выше плюс 50 градусов.

Статистика Центра профилактики и контроля заболеваний показывает, что в 2021 году был зарегистрирован 61 случай легионеллеза. Три человека погибли. В прошлом году заразились 66 человек, из них 12 человек умерли от пневмонии. При раннем выявлении легионеллеза его можно успешно вылечить.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (2) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Тенденции в ИТ-отрасли. Kвантовые технологии и футуристические веяния
История Кристы. Человек-оркестр или программистка на высоких оборотах
Работать очно или удаленно? Офис будущего и рабочая культура
Найди время, чтобы побыть с важными для себя людьми
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
Тенденции в ИТ-отрасли. Kвантовые технологии и футуристические веяния
Жизнь – это не только работа: как быть продуктивным и успешным, но не выгореть
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Умные решения для дома. Как экономить время и деньги