ТВ3: Вашкевич уже два года живет в России, где консультирует бизнесменов

Бывший начальник Уголовного управления таможни Владимир Вашкевич, уголовное дело о взяточничестве которого рассматривается на протяжении 11 лет, переехал в Россию, где консультирует бизнесменов, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

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В 2017 году у Вашкевича истек срок действия паспорта Латвии, но новый паспорт ему не выдавали. По некоторым данным, Вашкевич после длительного пребывания в Австрии, где лечился, покинул ее и последние два года живет в Москве.

Скорее всего, в России он изначально получил статус беженца, но сейчас имеет российское гражданство. Живет на съемной квартире в Москве, согласно общероссийским реестрам, зарегистрировался в РФ как индивидуальный предприниматель, проводя консультации по вопросам логистики.

Адвокат Вашкевича Елена Квятковская сообщила, что не знает, где в данный момент находится ее подзащитный, и связи с ним на данный момент нет.

Уголовное дело Вашкевича в Латвии рассматривается без него уже десять лет. Компетентные органы ранее направляли запросы в прокуратуру Австрии, но получили отрицательный ответ. В настоящее время в Россию направлены документы об его экстрадиции, однако прокуратура Латвии не исключает, что декларируемое проживание Вашкевича в Москве также может быть подделкой.

Уголовное дело о взяточничестве Вашкевича в суде Видземского предместья города Риги продолжится 15 сентября. Вашкевич, задержанный Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией, был арестован зимой 2011 года, но позже отпущен под залог в размере 85 372 евро. Затем Вашкевич уехал в Австрию, откуда в Латвию уже не вернулся.

Управление по предупреждению и борьбе с коррупцией арестовало Вашкевича по подозрению в даче взятки в размере 50 000 евро действующему должностному лицу Службы государственных доходов (СГД) с целью обеспечения положительного решения по делу о проверке в отношении компании, а также с целью не проводить проверки других конкретных лиц и компаний. По неофициальной информации, указанное уголовное дело было возбуждено по заявлению бывшего директора Таможенного департамента Талиса Кравалиса.

К Вашкевичу применялись еще три меры безопасности: запрет на приближение к определенным лицам и местам, запрет на выезд из страны и запрет на определенные занятия.

После освобождения Вашкевич с разрешения суда уехал в Австрию, где, по словам адвоката Квятковской, его здоровье резко ухудшилось. Поэтому ему пришлось перенести срочную операцию, а затем и лечение. На тот момент его уголовное дело о взяточничестве было приостановлено в суде.

В 2018 году прокуратура Австрии сообщила, что экстрадиция Вашкевича в Латвию невозможна, так как состояние его здоровья не позволяет транспортировать его. Программа "Nekā personīga" предполагает, что утверждения о плохом здоровье Вашкевича могут быть неправдой.

Латвийская прокуратура заявила, что получила доказательства того, что Вашкевич препятствовал ходу уголовного дела, в том числе еще находясь в заключении в Латвии. Производство по делу Вашкевича было возобновлено, и сейчас дело слушается в суде без присутствия обвиняемого.

В 2007 году тогдашний глава Таможенного уголовного управления СГД Владимир Вашкевич пострадал от преступников: бомба была заложена под его автомобиль.