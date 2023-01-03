TV3: Врачи жалуются на предложения взяток от нежелающих сдавать языковой экзамен для сохранения ПМЖ

До 1 сентября 2023 года многие жители Латвии, которые ранее сменили паспорт негражданина на российский, должны подтвердить знания госязыка на уровне А2. Иначе их вид на жительство в стране будет аннулирован. Журналисты TV3 выяснили, что врачи столкнулись с наплывом русскоязычных, желающих получить освобождение от экзамена. Некоторые предлагают взятки.

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В конце сентября вступили в силу изменения к Закону об иммиграции: постоянный вид на жительство бывших неграждан Латвии, получивших гражданство России, превращается во временный со сроком годности до 1 сентября 2023 года. Чтобы вернуть ПМЖ, до этой даты надо подать в Управление по делам гражданства и миграции документы, подтверждающие владение госязыком на уровень не ниже А2 — выданные после февраля 2001 года. Приблизительно 21 тысяча таких граждан России должна будет сдать экзамен. По сведениям УДГМ, пока им подали всего около ста заявок.

Тревогу подняли врачи-реабилитатологи, к которым вдруг стали обращаться русскоязычные с конвертами. В медицинском учреждении, куда пришли журналисты TV3, сообщили, что после решительных отказов медиков наплыв таких предложений уже спал — раньше обращалось по четыре человека в день, сейчас — до двух.

"Приходят со странными диагнозами и странными причинами освобождения, такими как высокое кровяное давление и увеличенная простата, мешающая изучению языка", — жалуются врачи. В полиции официального отчета о попытках подкупа врачей пока нет, но там призывают относиться к предложениям взяток серьезно и сообщать о них.

Список "спасительных" диагнозов" довольно длинный: расстройства сознания и мышления, нарушения функций костей, суставов и мышц… Но проблемы с работой отдельных органов не освобождают от сдачи экзамена целиком — только частично. Например, проблемы со слухом освободят только от части по "слушанию". Если человек слеп, он может сдать устную часть. Полностью от всей языковой проверки спасет только определенный набор психических диагнозов.

Руководитель Рижского центра психиатрии и наркологии Сандра Пуце считает, что таких диагнозов трудно желать по доброй воле. "Никогда нельзя этого исключать, но это было бы полным безумием! Диагнозы очень серьезные. Это все виды слабоумия, шизофрении, начиная с умеренной умственной отсталости. Деменция, шизофрения, умственная отсталость — за любое разрешение будет специальная комиссия! Не говоря уже о государственной тайне, оружии или водительских правах и тому подобном". Доктор надеется, что ни один коллега не станет так рисковать со сертификатом.

По сведением Пуце, в клинику на улице Твайкас поступило более 20 звонков от заинтересованных лиц, но большинство из них было направлено к специалистам в регионах, ближайших к их месту жительства, так как люди неправильно поняли, что справки выдаются только в Риге.

УДГМ предупреждает, что для пойманных на подделке заключения врача или взятке надежды на статус постоянного жителя будут утрачены.

Процесс проверки знания госязыка в Государственном центре содержания образования для постоянно живущих в Латвии граждан России и Беларуси начнется в феврале.