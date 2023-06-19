TV3: Юрмала может отказаться от суда, если VARAM разрешит повысить плату за въезд на весь год

Юрмала не отступает от своего плана повысить плату за въезд в город, при этом взимать ее круглый год. Самоуправление уже пыталось это сделать, но его планы были остановлены Министерством охраны среды и регионального развития (VARAM).

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Городская дума обратилась в Конституционный суд, и дело до сих пор находится на рассмотрении. Теперь изменения в законе вновь позволяют Юрмале выдвигать эту идею. Все, что было необходимо, это общественное обсуждение новых правил.

В настоящее время все, кроме жителей Юрмалы, должны платить за въезд в город летом 2 евро. Юрмальская дума хочет с ноября повысить плату до 3 евро и взимать ее круглый год.

Споры о повышении платы возникли, когда мэром Юрмалы был Гатис Трукснис. Он лишился своего поста, но продолжает работать в думе и консультирует нынешнего председателя Риту Спроге.

Трукснис считает, что приостановка решения о повышении платы в то время была политически мотивирована. Дума достаточно обосновала свои планы, но тогдашнему министру Томсу Плешсу нужна была реклама. С тех пор прошло полтора года.

Юрмальская дума извлекла уроки из своих ошибок и собрала доказательства того, что в осенние месяцы, когда плата не взимается, количество автомобилей в городе увеличивается в среднем на 10%.

По мнению самоуправления, это наглядно свидетельствует о том, что плата за въезд частично удерживает водителей от использования главной магистрали города, и грузовой транспорт направляется на окружную дорогу.

Однако до вердикта в Конституционном суде может и не дойти. Юрмальская дума планирует принять решение о круглогодичном повышении платы за въезд на одном из ближайших заседаний, возможно, уже 29 июня. Министерство получит правила в июле и должно дать ответ в течение месяца. Если министерство на этот раз не станет чинить препятствий, Юрмала обратится в Конституционный суд с просьбой прекратить рассмотрение дела.