TV3: запланирована ротация чиновников высокого ранга, но VID просит отозвать эту информацию

В ходе перераспределения должностей, организованного генеральным директором Службы государственных доходов (VID) Инесе Яунземе, свои нынешние посты должны будут покинуть 18 чиновников высокого ранга, в том числе глава Управления налогово-таможенной полиции VID Каспарс Подиньш и заместитель гендиректора Даце Пелека, сообщает передача Nekā personīga на телеканале TV3.

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Сразу после эфира VID распространил сообщение. В нем говорится, что озвученная в передаче информация не соответствует действительности. Налоговая служба просит отозвать информацию о смене места службы Даце Пелеки, Каспарса Подиньша и Санты Гаранчи.

Как сообщает передача, начиная с 2022 года руководители управлений VID и их заместители получили письма с заголовком "О новых вызовах в профессиональной карьере". В документе глава VID описала, что такое ротация, изменения нужны для повышения эффективности и каждый из 18 чиновников в ближайшие недели будет приглашен на переговоры.

"Учитывая упомянутое, и то, что должность занимали пять или более лет, пришло время на короткий миг остановиться и подумать, что в это время перемен Ваши знания, квалификация, профессиональный опыт и компетентность могут быть полезны на другой должности для эффективного достижения целей учреждения", — указано в письме.

Должности придется покинуть заместителю гендиректора, директору Налогового управления Пелеке, директору Управления налогово-таможенной полиции Подиньшу, директору Управления по рассмотрению юридических и досудебных споров Инге Брутане, директору Управления содействия уплате налогов Санте Гаранче и другим.

В свою очередь, руководство таможни Яунземе планирует изменить минимально — другая должность будет только у одной заместительницы главы таможни. Не согласен с этим министр финансов Янис Рейрс, который указал, что инициатива о необходимости ротации появилась именно после задержания таможенников в прошлом году в связи с подозрениями о взяточничестве.

Гендиректор VID не связывает перераспределение должностей с преступлениями в таможенной службе. В разговоре с TV3 Яунземе подчеркнула необходимость профессионального развития должностных лиц и карьерный рост.