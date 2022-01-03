Твит о вакцинах привел к блокировке аккаунта конгрессвумен в США

Аккаунт члена Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин в "Твиттере" окончательно заблокировали за пятое нарушение правил платформы. Она распространяла информацию о коронавирусе, противоречащую официальным данным.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Конгрессвумен из штата Джорджия ранее уже четыре раза нарушала в своем личном аккаунте правила платформы о борьбе с дезинформацией о Covid-19, за что наказывалась временным блокировкой. Пятое нарушение карается полным баном.

Официальный аккаунт Тейлор Грин как члена нижней палаты конгресса ведут ее помощники, и блокировка не коснулась его.

Политик в ответ назвала "Твиттер" врагом Америки и обвинила в пособничестве коммунистической революции. Теперь она общается со сторонниками через "Телеграм" и альтернативные соцсети.

Поводом для блокировки стал написанный в субботу твит, в котором Тейлор Грин заявила о "чрезвычайно высоких показателях смертности от вакцин против Covid" в Америке. Это неправда — в стране официально подтверждены девять смертей в результате прививки от Covid-19 (все они связаны с крайне редкими побочными эффектами вакцины Johnson & Johnson).

Блокировка аккаунта Тейлор Грин вызвала одобрение борцов против дезинформации.

Конгрессвумен пытается представить свою блокировку как политическое преследование, хотя она связана лишь с ее твитами про пандемию, сказал Имран Ахмед, исследователь дезинформации в интернете, в интервью New York Times.

"На самом деле, [ее аккаунт был заблокирован] по той банальной причине, что она — мега-разносчик лжи", — заявил Ахмед.

Однако критики цензуры со стороны соцсетей и корпораций увидели в случившемся опасный прецедент.

"Это антиутопия — когда никем не избранные техно-олигархи запрещают законно избранному члену конгресса или даже действующему президенту использовать их массивные платформы", — заявил публицист Гленн Гринвальд.

Информация о якобы имевших место тысячах смертей, которую цитировала Тейлор-Грин, происходит из базы данных, где собраны непроверенные сообщения о смертях от вакцин. Она сопровождается предупреждением о наличии неверной, неполной или ложной информации.

За последний год американские соцсети заблокировали аккаунты нескольких известных политиков, в том числе Дональда Трампа в то время, когда он еще исполнял полномочия президента. Это решение вызвало критику в стране и в мире — в том числе со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и экс-канцлера Германии Ангелы Меркель.

Марджори Тэйлор-Грин — член Республиканской партии и ярая сторонница экс-президента Трампа. Она поддерживала его попытку оспорить результаты президентских выборов 2020 года на основании беспочвенных утверждений о фальсификации.

Она не согласна с принятыми мерами по борьбе с Covid-19; ее несколько раз штрафовали за отказ носить маску в здании Капитолия. Она даже сравнила маски с желтой шестиконечной звездой, которую еврееев обязывали носить в нацистской Германии, но позже извинилась за эту аналогию.

Конгрессвумен также утверждала, что вакцины не работают, и требовала не сертифицировать их. Ранее она публично повторяла лозунги QAnon — теории заговора об элите сатанистов-педофилов, в которую якобы входят политики и поп-звезды.