Твиттер-скандал с Эглитисом: Кариньш не стал требовать отставки министра

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, комментируя скандальное высказывание только что утвержденного министра благосостояния Гатиса Эглитиса, заявил, что Эглитису нужно дать поработать, а не отправлять сразу в отставку.

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"Соответствует ли он должности — время покажет. Нового министра утвердил Сейм, нужно дать поработать. Посмотрим", — заявил Кариньш. Он также напомнил другим новым министрам, что они больше не являются частными лицами со своим личным мнением — они представляют свое министерство и правительство в целом. Поэтому "свои слова нужно тщательно взвешивать", отметил премьер.

Кариньш заявил, что ни это, ни какое-либо другое правительство не может делить самоуправления на свои и чужие, поскольку для Латвии они все — свои, вне зависимости от того, кто ими управляет. "Этот принцип, по-моему, крайне важен для государства. Местные власти всегда очень разные, их ни в коем случае нельзя делить на свои и чужие", — отметил он.

Ранее уже сообщалось, что в воскресенье, после выборов в самоуправления, Эглитис (Новая консервативная партия) опубликовал твит, в котором попросил Латвийское объединение регионов, СЗК и "Согласие" не очень-то радоваться победе на выборах в самоуправления, потому что "произошедший 3 июня рестарт правительства означает, что крупные денежные потоки из госбюджета и фондов ЕС будут контролировать четыре коалиционных партии (Национальное объединение, НКП, "Новое Единство" и "Развитие/За"), которые в первую очередь будут заботиться о своих самоуправлениях". Вскоре твит бы удален.

Депутат Сейма, член правления НКП Кришьянис Фелдманс заявил Delfu, что политики могут высказываться в соцетях по самым разным темам. "В данном случае Гатис Эглитис очень четко показал, какая практика была до сих пор при правлении СЗК в отношении финансовых потоков", — заявил он.