"Творческий ужин" в Марупе закончился для участников крупными штрафами
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При контроле соблюдений ограничений в период объявленной в Латвии чрезвычайной ситуации (ЧС) на массовые собрания людей полиция в четверг задержала в Марупе 20 человек, которые, по их собственным словам, собрались на "творческий ужин".

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Государственная полиция совместно с муниципальной полицией Марупской волости обнаружила, что более 20 человек незаконно собрались на "творческий ужин", который можно было посетить за определенную плату.

По факту несанкционированного массового сбора людей возбуждено 21 дело об административном правонарушении, а также наложены штрафы в размере 200 евро на отдельных лиц.

В свою очередь, еще один человек, который не только отрицал наличие нарушения, но и вел себя грубо и не подчинился требованиям полиции, категорически отказавшись раскрывать свои личные данные, был оштрафован на 700 евро.

На этой неделе за четыре дня полиция Латвии выявила несколько нарушений правил чрезвычайной ситуации и возбудила в общей сложности 526 дел об административных правонарушениях. Наибольшее количество нарушений на этой неделе зафиксировано в несанкционированных собраниях — всего 249.

Вторым наиболее частым нарушением является — отсутствие электронной регистрации на сайте Covidpass.lv при въезде в Латвию. На этой неделе выявлено 141 такое нарушение, по которым возбуждено административное дело.

Также довольно часто выявляется неиспользование защитной маски — с понедельника возбуждено 91 дело об административном правонарушении за данное нарушение. В полиция продолжают поступать сведения о том, что очень часто граждане не соблюдают это требование в общественных местах, в том числе в общественном транспорте.

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