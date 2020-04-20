Twitter заблокировал аккаунт VL-TB/LNNK

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт национального объединения VL-TB/LNNK за нарушения правил соцсети, сообщает LETA.

За какие конкретно нарушения заблокирован аккаунт, не указывается.

Депутат Сейма от Нацблока Янис Иесалниекс выразил недоумение действиям руководством соцсети в своем личном аккаунте в Twitter.

"Без объяснений от администрации Twitter. На письма не отвечают. Скорее всего, какой-то недоброжелатель организовал массовые жалобы на "нарушения", — допускает политик.

Как отмечает LETA, правила Twitter запрещают угрозы насилия в адрес человека или группы людей, а также прославление насилия и терроризма. Нельзя целенаправленно преследовать кого-либо или призывать других делать это. Запрещено насилие по признаку расы, этнической принадлежности, национального происхождения, касты, сексуальной ориентации, пола, гендерной идентичности, религиозной принадлежности, возраста, инвалидности или серьезной болезни.

В Twitter нельзя публиковать чью-то личную информацию, нельзя с помощью соцсети создавать ложную информационную картину и манипулировать мнением, а также нельзя использовать соцсеть для вмешательства в выборы и манипуляций мнением избирателей.