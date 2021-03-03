Ты меня уважаешь? Фестиваль общения Lampa приглашает заявлять свои мероприятия
Foto: LETA

20 и 21 августа в Цесисе состоится седьмой Фестиваль общения Lampa. По традиции любой желающий может подать заявку и организовать свое мероприятие на фестивале, предварительно выдержав конкурс, так как количество мероприятий ограничено. Заявки принимаются с 1 марта по 15 апреля. Сам же фестиваль при благоприятной эпидемиологической ситуации пройдет в городской среде Цесиса, охватив дискуссиями и беседами весь город. Мероприятия будут также транслироваться в прямом эфире на сайте фестиваля и других платформах.

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"Программа Фестиваля общения Lampa столь же непредсказуема и занимательна, как и любой интересный разговор. Каждый год мы создаем ее вместе со многими организациями и активистами. В этот раз тоже приглашаем общественные и государственные организации, бизнес и любого желающего, кто хочет вместе обсудить актуальную тему или наболевший вопрос, подать заявку на проведение своего мероприятия на уже седьмом по счету фестивале. Главной темой нынешнего года мы выдвинули УВАЖЕНИЕ, потому что уверены: разговор без уважения превращается в борьбу, в которой все будут проигравшими. Однако при подаче заявок на мероприятия никаких ограничений в выборе темы нет, и она не должна обязательно совпадать с главной темой фестиваля", — приглашает Эгита Прама, куратор программы Фестиваля общения Lampa.

Как и в другие годы, любой желающий может заявить неограниченное количество мероприятий (до полутора часов) и, пройдя конкурс, организовать их на предлагаемых фестивалем площадках. Тема, содержание, сценарий и участники мероприятия — это свободный выбор организатора мероприятия, как и формат, который подчинен только полету мысли — от серьезных разговоров и напряженных дискуссий до театральных постановок и познавательных мастерских. Языки общения фестиваля — латышский, русский и английский, но, чтобы каждый смог участвовать в разговоре, необходимо будет позаботиться о синхронном переводе на латышский язык. В свою очередь команда Lampa позаботится о фестивальных площадках, технической поддержке, атмосфере фестиваля и прямой трансляции мероприятий. Если эпидемиологическая ситуация все же не позволит вести очные беседы, мероприятия фестиваля будут доступны только в режиме онлайн.

Вход на фестиваль для посетителей бесплатный, поэтому расходы на фестиваль покрываются за счет пожертвований, грантов и софинансирования организаторов мероприятий, и размер этих средств зависит от выбранного места проведения и времени. В этом году команда фестиваля предлагает поддержку: Swedbank Latvija предлагает бесплатное участие на площадке устойчивого развития для организаций и частных лиц, мероприятия которых связаны с экологической и общественной устойчивостью и эффективным управлением. Фонд для открытого общества DOTS предлагает ограниченное количество бесплатных мест: для участия частных лиц (мероприятия на все темы), а для обществ и фондов (мероприятия по тематике гражданского общества).

Количество мероприятий фестиваля ограничено, поэтому все заявители — как организации, так и частные лица — участвуют в конкурсе. Все заявки будут оцениваться организаторами и партнерами фестиваля: Фондом открытого общества DOTS, Swedbank Latvija, рекламным агентством "Armadillo", агентством по управлению коммуникациями "Deep White", самоуправлением Цесисского края, Федеральным министерством иностранных дел Германии и представительством "British Council" в Латвии. Претенденты о результатах конкурса будут проинформированы не позднее 10 мая этого года.

Более подробная информация о подаче заявки доступна на латышском языке - ЗДЕСЬ.

О Фестивале общения Lampa

Фестиваль общения Lampa — это место для занимательных бесед, обмена мыслями, оттачивания интеллекта и расширения кругозора; это общественная дискуссионная площадка для всех, кому есть, что сказать, и для всех, кто готов выслушать. Главная цель фестиваля — укреплять демократию и развивать дискуссионную и уважительную культуру общения в Латвии.

Фестиваль совместно организуют Фонд для открытого общества DOTS, Swedbank Latvija, самоуправление Цесисского края, агентство по управлению коммуникацией Deep White, рекламное агентство Armadillo и представительство British Council в Латвии. Проведение фестиваля также поддерживают Государственный фонд культурного капитала, Фонд интеграции общества, Федеральное министерство иностранных дел Германии, представительство Европейской комиссии в Латвии, а также компании Latvijas Finieris, Enefit и SCHWENK Latvija.

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