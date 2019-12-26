"Тяжело вздохнув, я пошел в Twitter". Архиепископ Станкевич о Брекзите, гомофобном законе и черных воронах

Надо ли священнику сидеть в соцсетях, заниматься политикой, реагировать на требования Европарламента и смотреть спектакли и фильмы о Папах Римских. В канун Рождества глава Римско-католической церкви Латвии архиепископ Збигнев Станкевич пришел на радио LR-4, чтобы ответить на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко и поздравить христиан с праздником.

Власть слишком близорука, чтобы принять законы, которые улучшат жизнь людей, а не подтолкнут их покинуть родину, — об этом архиепископ митрополит Збигнев Станкевич говорил на мессе в честь праздника Вознесения Девы Марии. И обращал внимание, что реформы школ и здравоохранения реализуются "грубо, не считаясь с протестами жителей".

В рождественском интервью глава латвийской католической церкви был не столь критичен: "Легко критиковать правительство и парламент, но возьми, пойди туда и сделай лучше, чем они". И призвал избирателей быть активными — ставить оценку политикам, выбирая их или не выбирая. А в промежутках между выборами задача журналистов, четвертой власти, проводить независимые исследования и публиковать критическую информацию: "Политики боятся, что их образ станет негативным". Своей задачей архиепископ видит "призывать людей испытывать совесть и милосердие".

Что думает Збигнев Станкевич о...

… том, надо ли ему идти в политику?

- В предвоенной Латвии католический епископ Язеп Ранцанс был даже исполняющим обязанности предвоенного президента. Но сейчас это невозможно. В новом Кодексе канонического права, утвержденном Папой Иоанном-Павлом II в 1983 году, однозначно сказано, что священники-епископы не имеют права идти в политику. Ради общего его блага: если ты становишься членом одной партии, то автоматически члены других партий воспринимают тебя как конкурента, и не будут слушать, как ты им проповедуешь Евангелие… При этом мы (священники) имеем не только право, но и обязанность оценивать политиков и их действия, с точки зрения веры и нравственности, не входя в конкретные политические детали.

…том, что Служба госдоходов в этом году обыскивала католические приходы?

(Высказывались подозрения, что священники вовлечены в схемы налогового мошенничества.)

- Я сразу опровергну мнение, которое есть в обществе, мол, церковь не платит налоги. Мы платим налоги с хозяйственной деятельности, где это положено. Там получились разночтения насчет того, где есть границы разделения церкви и государства — это была глубокая интервенция в нашу компетенцию. Мы еще над этим работаем. Уже снят арест со средств одного из приходов. Надеемся, что в итоге нам удастся очертить границы церковной автономии, чтобы государство имело нужную ему информацию, а мы могли реализовать нашу миссию…

…том, что число католиков Латвии резко упало?

- Я видел статью, где говорилось о драматическом снижении числа католиков в Латвии. И что при этом число православных не изменилось. Но внутренне усмехнулся — все зависит от методики подсчета. При переписи населения этот вопрос не задавали, а официальной регистрации членов приходов у нас нет. Уверен, что резкого уменьшения не было. Я вижу, что приходят новые люди — и молодые, и в зрелом возрасте. А тенденция снижения числа прихожан связана с уменьшением количества населения страны.

Мое предложение: чтобы избежать дискуссий в будущем, при следующей переписи населения ввести графу "религиозная принадлежность". А чего стесняться? В конце концов, Иисус говорил: кто будет стесняться меня исповедовать перед людьми, того не буду исповедовать перед Отцом. Одна из причин кризиса в Европе — пассивность христиан, которые стали стесняться своей веры…

Foto: LETA

…том, что в мире так мало веры и так много святых?

- Действительно, если посмотреть на минувшее тысячелетие, то появились тысячи святых. Но последнее время мы видим, что массмедиа все больше обращают внимание не на "священных коров", а на "черных ворон" — Иуд в широком понимании этого слова. Тех, кто предает идеалы и сам не следует тому, что проповедует.

При этом почти не обращают внимание на тех, кто верно в повседневной жизни несет свое служение и трудится во благо своих ближних… Например, в Латвии огромную миссию несут сестры матери Терезы из Калькутты. Так и получается искаженный образ церкви. Особенно в соцсетях нередко можно слышать мнение, что, церковь — засилье зла. Это идеологизированный и искаженный образ реальности. Призываю журналистов заняться положительными примерами, чтобы не подавлять общество.

…гибели в домашних родах матери и ребенка из-за установок евангельской общины?

(Отец ребенка и глава Первой евангельской общины Иисуса в Елгаве не вызвали врача, положившись на волю Всевышнего.)

- Компетенция церкви — вера и нравственность, у мирского сообщества — свои компетенции. В Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова, которая у католиков относится к числу второканонических книг Ветхого Завета, говорится, что врача тоже создал Бог, если ты не будешь уважать его компетенции, то пострадаешь сам.

Мы отдаем должное компетенции врачей и говорим, что не надо вмешиваться в это. Если жизнь человека под угрозой — надо звать врача и доверять ему. В данном случае (в Елгаве) — это перегиб, ложное истолкование Писания… Это человеческий вымысел, который приписан к божественному откровению. Сам Иисус, обращаясь к фарисеям, говорил: вы возлагаете на плечи других невыносимые бремена, а сами даже пальцем не пошевелите, чтобы их двигать. Я крайне отрицательно к такому отношусь.

…требовании Европарламента изменить "гомофобный закон" Латвии?

(10-ю статью Закона об образовании, по которой "система образования обеспечивает нравственное воспитание учащегося, что отвечает включенным и защищенным Конституцией Латвии ценностям, особенно таким, как брак и семья".)

- Тут я бы провел параллель с Брекзитом. Если вначале все смеялись над англичанами, говорили: наивные, они позволили популистам водить себя за нос, то теперь мы видим: чем больше их критикуют и пытаются притормозить, тем больше они вырываются. Почему? Они говорят: прежде всего мы хотим вернуть суверенитет — ЕС нам навязывает то, что мы воспринимаем, как вмешательство в наши внутренние дела… Такого же рода и резолюция про "гомофобский закон" — это вмешательство во внутренние дела Латвии. К сожалению.

…сериале Паоло Соррентино "Молодой Папа"?

- Этого фильма я не видел, поэтому трудно объективно его оценивать. Хорошо, что кто-то занялся такой проблематикой, но было бы лучше, если бы это сделал верующий католик, компетентный в богословии и тематике Ватикана. Это не должно быть апологетикой или морализаторством, но искусством высочайшего класса. Судя по отзывам об этом фильме, этого там не хватает.

…спектакле некатолика Алвиса Херманиса "Белый вертолет"?

(Про день перед отречением от должности Папы Бенедикта ХVI в исполнении Михаила Барышникова.)

- Действительно, Херманис несколько раз подчеркивал в своих интервью, что он — нецерковный человек и некатолик. Но я с уважением отношусь к его попытке… Это интеллектуально честная постановка — она на 80% основана на оригинальных изречениях Папы. И я не заметил тенденциозности или идеологизации. Херманис провел свое независимое расследование и нашел 17 версий, почему Папа отрекся, и представил свое понимание вопроса.

Мне было интересно, что Херманис вложил в уста секретаря Папы епископа Георга наивные вопросы как бы от имени зрителей, которые не имеют глубокого понятия о церкви и вере. На самом деле, такие вопросы епископ вряд ли стал бы задавать.

Сам Херманис в своей жизни тоже прошел определенную эволюцию во взглядах. Раньше он был гораздо более "левый". Но проведя много времени на Западе и увидев изнутри, что проблемы только обостряются, он стал без энтузиазма и критично относиться к ультралиберальным течениям. И в этом он созвучен с Папой Римским Бенедиктом ХVI, который очень глубоко проанализировал причины кризиса западной цивилизации.

…либеральности Папы Римского Франциска?

- Это ложное впечатление, что новый Папа — либерал. Просто прежний Папа был прежде всего богослов, который очень глубоко сумел увидеть суть проблемы, описать ее, дать оценку и показать пути выхода. Нынешний Папа — прежде всего, душепастырь — он старается идти навстречу каждому, насколько это возможно. Они разные, но нельзя сказать, что этот либерал, а тот — консерватор. В том, что касается ключевых вопросов веры и нравственности, Папа Франциск высказывается очень четко и ясно — там нет компромиссов.

…своем присутствии в соцсетях?

- Лет семь назад, когда были Латвийские дни христианской молодежи, я призвал их быть активными в соцсетях. А потом ко мне пришла директор нашего Центра информации и сказала: архиепископ, что ж вы так, другим возлагаете в обязанность, а сами не делаете? Тяжело вздохнув, я пошел в Твиттер, а потом и в Фейсбук. Я сам это делаю по мере возможности и призываю христиан быть активными, противостоять Злу, срывать с него маску, вступать в интеллектуальное сражение и отстаивать истину.

…шансах на возвращение людей в церковь?

- Я только вернулся из Клайпеды — с Дней обновления епархии Тельшяя, где призвал быть активными и дал рецепт от святого Игнатия де Лойолы: "Поступай так, как если бы все зависело от тебя, а полагайся на Бога так, как если бы все зависело от него". Если сложить это вместе, мы высвободим весь наш человеческий потенциал, нашу энергию и таланты, а в помощь придет сила Духа святого. Если все христиане начнут применять этот ключ, то мы сможем быстро достичь критической массы — разоружить зло и привести к тому, что ситуация начнет быстро меняться к лучшему.

…благотворительности католической церкви Латвии?

- 9 лет назад во время первой проповеди после моего возведения в сан я призвал священников создавать при приходах группы помощи нуждающимся, независимо от их конфессиональной принадлежности, и неверующим — тоже… Сегодня подобные группы Caritas есть в 17 приходах. Каждое воскресенье служители кафедрального Собора св. Екаба готовят упаковки с помощью для своих подопечных. Важно отслеживать, чтобы помощь уходила именно тем, кому она нужна. Я лично проверил несколько человек, которые приходили — некоторые оказались обманщиками. Они спускали нашу помощь на алкоголь или наркотики.

Уже 8 лет у нас работает "Вифлиемский дом милосердия" — центр реабилитации для страдающих от разных зависимостей — алкоголя, наркотиков, игромании, а также — вышедших из тюрьмы, которым некуда податься. У нас уже есть психотерапевты, некоторые из которых сами прошли реабилитацию. За это время было немало случаев, когда люди возвращались в нормальную жизнь. Есть и другие инициативы помощи тем, кто в беде. Государство неспособно выйти навстречу всем нуждам — мы заполняем пустые места.