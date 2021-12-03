Тысячи латвийцев старше 50 лет не смогли попасть к врачу из-за пандемии
Foto: LETA

С начала пандемии коронавируса в Латвии 26% людей в возрасте старше пятидесяти лет были в ситуации, когда они сами отменяли визит к врачу из-за страха перед Covid-19 либо визит отменяло медицинское учреждение. Об этом пишет издание Latvijas avīze.

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Исследование Рижского университета им. Страдиня и Латвийского университета о влиянии Covid-19 на население Латвии в возрасте старше 50 лет подтверждает, что чрезвычайное положение, объявленное весной 2020 года, повлияло на доступность медицинской помощи для каждого четвертого пожилого человека. Это может иметь серьезные последствия для общественного здравоохранения в целом.

Доступ к медицинскому обслуживанию также зависит от возможности попасть к семейному врачу и другим необходимым специалистам. В Латвии в районах, где нет семейных врачей, открыты 108 фельдшерских пунктов, и это уже означает меньшую доступность медицинской помощи. Кроме того, по данным Национальной службы здравоохранения, почти 30 000 пожилых людей не зарегистрированы ни у одного семейного врача.

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LETA

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LETA

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