Тысячи людей у памятника Свободы 18 ноября: полиция проверит, были ли нарушены "ковидные" ограничения
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Государственная полиция начала ведомственное расследование в связи с массовым скоплением людей у памятника Свободы вечером 18 ноября.

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Никаких инцидентов в праздничной атмосфере возле подножия памятника зафиксировано не было, сообщила представитель Государственной полиции Анце Розите. Однако в участке Центрального района Рижского регионального управления Госполиции все же начато ведомственное расследование в связи с тем, что в условиях нынешней эпидемиологической ситуации было допущено такое скопление людей. Будет дана оценка, насколько это ситуация отвечала требованиям эпидемиологической безопасности.

18 ноября вечером, когда было включено новое праздничное освещение памятника Свободы, у подножия монумента собрались несколько тысяч человек. Перед открытием иллюминации памятника публике напомнили о правилах эпидемиологической безопасности, попросили не толпиться, держать дистанцию. Много людей было не только не только непосредственно возле памятника, но и в ближайших парках.

Скопления народа в центре Риги образовались в четверг после обеда, когда проходил небольшой военный парад.

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