Тысячи работников в Латвии заранее "дисквалифицированы" и не смогут получить пособие по простою

Установив требование, по которому на пособие по простою в результате Covid-19 смогут претендовать лишь работники тех испытывающих трудности предприятий, у которых налоговых долгов меньше, чем 150 евро, правительство существенно сузило круг потенциальных получателей пособия.

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На самом деле цифра не достигает "72 707 человек в 17 453 фирмах", как это упомянуто в документах Кабинета министров, касающихся сорока так называемых затронутых кризисом отраслей. К такому выводу, изучив данные о налоговых должниках на 7 марта этого года, пришел портал Delfi.

Так, в правилах Кабмина о пособиях по простою включено сразу 15 исключений, в случае которых работник не имеет права на пособие. Одно из самых видных — "Если налоговая задолженность работодателя на 7 марта 2020 года более 150 евро и не предоставлено продление срока или не заключен договор об уплате налогов. Согласно базе данных Службы госдоходов, в марте должников с долгом выше 150 евро в Латвии насчитывалось 44 337. Это и фирмы, и частные лица.

Больше всего — 1046 — налоговых должников заняты в сфере "ресторанов и мобильных мест общепита", за ней следует "Другая деятельность в сфере отдыха и развлечений" с 389 должниками. "Не классифицированые в другом месте профессиональные научные и технические услуги" — 371 должник. Сфера эксплуатационного лизинга и аренды транспортных средств — 302 должника. Еще 302 заняты в сфере "Барная деятельность".

Глава Латвийского общества ресторанов Янис Ензис подтвердил порталу DELFI, что на этой неделе уже обращался в Минэкономики и VID с предупреждением, что слишком строгий критерий налоговой задолженности в этом случае фактически оставит без пособия по простою значительную часть работников ресторанов. "Пока что получаем разные отзывы о том, как VID интерпретирует эту норму. Один инспектор говорит, что заявление вообще писать не стоит, если имеется налоговая задолженность. Другой призывает все равно написать и обещает, что каждый случай будет оцениваться индивидуально", — рассказал Ензис.

При этом представитель VID Андрейс Вайварс подчеркнул DELFI, что, хотя каждое заявление на получение пособия по простою будет оцениваться индивидуально, наличие налоговой задолженности свыше 150 евро автоматически "дисквалифицирует" предприятие.