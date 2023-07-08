Тысячи владельцев оружия не продлили свои разрешения

Тысячи владельцев оружия до сих пор не продлили свои разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия. Это нужно сделать до середины сентября, иначе оружие, скорее всего, будет конфисковано, сообщает телеканал TV3.

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Изменения касаются и владельцев газовых пистолетов старых моделей, которым теперь предстоит сделать выбор — либо получить разрешение на оружие, либо утилизировать его. Все газовое оружие, приобретенное или зарегистрированное до конца января 2020 года, теперь считается огнестрельным оружием категории B, а такие пистолеты уже требуют разрешения на оружие.

Требование обновить разрешение на оружие связано со вступлением в силу директивы ЕС и распространяется примерно на 32 000 человек. Пока что разрешения обновили менее немногим более половины владельцев оружия.

В полиции рассказали, что продлить разрешение несложно, и до середины сентября это можно бесплатно сделать в том числе удаленно. Откладывать процесс правоохранительные органы не советуют — с истечением срока разрешения владельцам оружия грозит административный штраф и конфискация оружия.

"Нужно рассматривать каждый случай индивидуально, возможно, кто-то не успевает по каким-то уважительным причинам, но в принципе следует ожидать, что административные процессы будут заведены на всех, кто не получил разрешение. И если разрешения долго нет, конечно, оружие отберут", — говорит Вия Кутаева, главный инспектор бюро системы лицензирования и разрешений Госполиции.

Абсолютное большинство разрешений на оружие в Латвии имеют охотники. По мнению руководителя Латвийского союза охотников Юриса Бауманиса, процесс идет медленно, потому что охотники считают бессмысленной замену "одной бумажки на другую". "Это обременительно. Надо идти в полицию, расходов никаких, но приходится ехать, тратить время", — говорит он.

По мнению охотников, полиции следовало бы больше говорить об этом самим владельцам оружия, обзванивать людей. Это, конечно, огромная работа, но проще, чем потом заниматься изъятием оружия. Неактивные охотники или те, кто не пользуется интернетом, об изменениях, скорее всего, и не знают.

В полиции говорят, что обзвон ведется, но достучаться до всех невозможно. Тем более что изменения касаются и около 20 000 владельцев газовых пистолетов.