Тюленей и выдр могут исключить из латвийской Красной книги

В Латвии идет работа над новой версией Красной книги — списка животных и растений, которые находятся под угрозой вымирания и нуждаются в защите. В список могут не попасть некоторые виды, которые до сих пор были под защитой государства, сообщает LSM со ссылкой на Латвийское радио.
"Сегодня мы используем Красную книгу 20-летней давности, поэтому начата работа по составлению совершенного нового списка", — говорит представитель Латвийского университета Майя Медне.
По словам председателя правления Латвийского общества орнитологии Виестурса Кериса, в природе все меняется быстрее, чем выходят книги. Часть информации уже устарела, поэтому новое издание Красной книги может стать толчком для более регулярного обновления списка.
Изменилась не только популяция видов, но и критерии, по которым они попадают в список, отметил координатор проекта LIFE for Species Екабс Дзенис. По его словам, в Красную книгу попадут не все виды, которые находятся под угрозой. Скорее всего, список покинут серый тюлень и выдра, поскольку в последние годы получены новые данные об их популяции и составлен план защиты этих видов.
Первая латвийская Красная книга вышла в 1980 году. В список охраняемых видов вошли 119 животных и 112 растений.