Тюленей и выдр могут исключить из латвийской Красной книги
Foto: Publicitātes foto

В Латвии идет работа над новой версией Красной книги — списка животных и растений, которые находятся под угрозой вымирания и нуждаются в защите. В список могут не попасть некоторые виды, которые до сих пор были под защитой государства, сообщает LSM со ссылкой на Латвийское радио.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Сегодня мы используем Красную книгу 20-летней давности, поэтому начата работа по составлению совершенного нового списка", — говорит представитель Латвийского университета Майя Медне.

По словам председателя правления Латвийского общества орнитологии Виестурса Кериса, в природе все меняется быстрее, чем выходят книги. Часть информации уже устарела, поэтому новое издание Красной книги может стать толчком для более регулярного обновления списка.

Изменилась не только популяция видов, но и критерии, по которым они попадают в список, отметил координатор проекта LIFE for Species Екабс Дзенис. По его словам, в Красную книгу попадут не все виды, которые находятся под угрозой. Скорее всего, список покинут серый тюлень и выдра, поскольку в последние годы получены новые данные об их популяции и составлен план защиты этих видов.

Первая латвийская Красная книга вышла в 1980 году. В список охраняемых видов вошли 119 животных и 112 растений.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
В жилом районе Кундзиньсалы проводятся дренажные работы для снижения риска наводнения
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия