У 18% латвийцев, больных Covid-19, на момент анализа не было симптомов

В 264 случаях, или у 18,6% пациентов с Covid-19 на момент лабораторного анализа инфекция протекала без симптомов, говорится в докладе Минздрава, который на следующей неделе планируется рассмотреть на заседании правительства.

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Пациенты с симптомами чаще всего указывали на наличие повышенной температуры тела, кашля, насморка, боли в горле, головной боли, боли и слабости в мышцах и суставах. Также многие указывали на нарушения обоняния и восприятия вкуса. Меньше пациентов жаловалось на затрудненность дыхания, боли в груди и лишь небольшая часть - на тошноту, рвоту и диарею.

В докладе также приведены данные о возрасте умерших людей, у которых был выявлен Covid-19. Возраст скончавшихся пациентов составлял от 52 до 99 лет, а средний возраст - 75 лет. Из всех умерших почти четверть была в возрасте меньше 60 лет.

Большинство умерших - мужчины, и по крайней мере в 26 случаях пациенты умерли в больницах. Самый высокий показатель 14-дневной кумулятивной смертности был 4 мая - 5,2 случая на 1 млн человек. В конце августа и начале сентября этот показатель был ниже 1 случая на миллион населения.

По крайней мере у 32 умерших были серьезные хронические заболевания, которые способствовали тяжелому течению Covid-19. Не у всех пациентов Covid-19 был непосредственной причиной смерти, но в некоторых случаях он признан важным фактором, который ускорил наступление смерти, обострив хронические заболевания.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в Латвии с начала пандемии зарегистрировано 36 случаев смерти пациентов с Covid-19, что составляет 2,4% общего числа заразившихся.

Как отмечается в докладе, в настоящее время случаи Covid-19 не создают дополнительной нагрузки на систему здравоохранения, но она может увеличиться в сезон гриппа и других острых респираторных инфекций.

В докладе подчеркивается, что самый большой риск распространения Covid-19 в Латвии по-прежнему представляет ввоз инфекции из-за рубежа, поэтому следует уделять внимание тому, чтобы лица, прибывшие в Латвию из сильно затронутых Covid-19 стран, соблюдали меры предосторожности.