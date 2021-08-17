У 276 000 доз вакцины Pfizer осенью закончится срок действия

В конце октября у 276 672 доз вакцины производителя Pfizer/BioNTech и 85 300 доз AstraZeneca закончится срок действия, поэтому уже в ближайшее время нужно решить, что делать с остатками, на заседания правительства отметил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Министр благосостояния Гатис Эглитис призвал в список потенциальных стран, которым будет предложено приобрести оставшиеся дозы, включить Тайвань. Это предложение поддержал и министр обороны Артис Пабрикс. "Пока эти излишки находятся на складах, с каждой неделей возрастают риски того, что срок действия этих вакцин может закончиться, и мы не успеем их израсходовать", - отметил министр, напомнив, что ранее уже было принято решение отдать другим странам вакцины AstraZeneca.

В ближайшее время Министерство здравоохранение выступит с различными сценариями, учитывая прогнозируемое осенью израсходование вакцины, а также тот факт, что в будущем находящимся в группах риска жителям могут предложить третью дозу вакцины.