У архиепископа Яниса Ванагса будет свой личный герб

Министерство культуры Латвии утвердило герб архиепископа Латвийской Евангелическо-Лютеранской Церкви Яниса Ванагса.

Герб Ванагса представляет из себя щит, окрашенный в красный и серебристый цвета, на котором изображен лапчатый крест с синей лилией и сокол, держащий в когтях на правoй лапе золотое Евангелие.

Над щитом изображена белая с золотым митра (головной убор епископа) с красно-белыми лентами с золотыми полосками на концах, а за ней — скрещенные золотой крест и золотой жезл (посох) Пастыря.

Девиз, изображенный на гербе: "Deus meus et omnia".