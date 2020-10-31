У армии нет полевого госпиталя, где можно лечить пациентов с Covid-19

Национальные вооруженные силы (НВС) не располагают полевым госпиталем, который можно использовать для размещения пациентов с Covid-19, но на фоне распространения вируса армия готова оценить, какую помощь может оказать сфере здравоохранения, пишет агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как пояснил представитель Министерства обороны Каспарс Галкин, ведомство уже и ранее оказывало посильную помощь другим министерствам, например, для усиления на восточную границу были направлены военнослужащие, использовался военный транспорт для доставки индивидуальных средств защиты для государственных и муниципальных учреждений.

Также по запросу Министерства здравоохранения при росте числа госпитализированных пациентов с Covid-19 армия готова помочь, но учитывая основные функции — защиту страны.

Представитель Министерства обороны не уточнил, какими ресурсами располагает армия, но заметил, что у НВС нет полевых госпиталей.

"Разумеется, в распоряжении армии других стран такие объекты есть, и они используются для лечения пациентов с Covid-19, но такие госпитали — это не только палатка, а объект со всем необходимым медицинским оборудованием и квалифицированным персоналом", — пояснил Галкин.

Как уже ранее писал портал Delfi, с пятницы региональные и университетские больницы должны поддерживать по меньшей мере 15% свободных коек, чтобы больницы могли принимать новых пациентов с различными заболеваниями, которым требуется оказать неотложную помощь, заявила госсекретарь Министерства здравоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко.

Больницам также поручено создать "транзитные отделения", где пациенты будут оставаться до тех пор, пока не будет установлено, инфицированы ли они Covid-19.

Директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле сообщила, что Служба неотложной медицинской помощи каждый день совершает примерно 20-30 выездов к пациентам с Covid-19 или подозрением на наличие инфекции.